Про землетрус у Криму заявляють кримські телеграм-канали, а також радник підконтрольного Росії глави Криму Олег Крючков із посиланням на дані Алуштинської сейсмічної станції, пише 24 Канал.
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Епіцентр землетрусу був між Ялтою та Алуштою
У повідомленні йдеться про підземний поштовх попередньо менше 3 балів, епіцентр якого був між Ялтою та Алуштою. В Алуштинській сейсмічній станції уточнили, що епіцентр землетрусу магнітудою 3,5 залягав у морі, на глибині 15 кілометрів і за 25 кілометрів від узбережжя.
У Головному центрі спеціального контролю наразі не коментували інформацію про землетрус у Криму. Натомість там зранку 27 лютого повідомляли про підземні поштовхи у Закарпатській області.
Землетрус зафіксували в районі села Велика Добронь, що за 19 кілометрів на захід від Мукачева. Його магнітуда була 3,3.
У Криму часто стаються землетруси
24 Канал звернувся за коментарем до заступника директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера. За його словами, такі незначні поштовхи звичні для Кримського півострова.
Пан Олександр повідомив, що землетруси такою магнітудою відбуваються у Криму до 200 разів на рік і їх фіксують сейсмологічні центри.
Він також пояснив, що землетрус з низькою магнітудою люди можуть відчути тільки в тому випадку, якщо він близько до поверхні. Інакше такий землетрус не становить серйозної загрози.
У Туреччині та Сирії зросла кількість жертв землетрусів
- На початку лютого 2023 року Туреччину та Сирію сколихнули потужні землетруси. Упродовж місяця у Туреччині фіксували ще кілька землетрусів.
- Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії вже перевищила 50 тисяч осіб. В AFAD повідомили, що кількість жертв у Туреччині зросла до 44 218 осіб. Всього було зафіксовано 7 930 підземних поштовхів. Понад 448 тисяч громадян евакуювали.
- Щодо Сирії, то в ООН і сирійський уряд заявили, що загинуло понад 5 914 людей. Проте більшість жертв (4 500) виявили на північному заході, який утримують повстанці. Через це точну кількість постраждалих складно встановити.