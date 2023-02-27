Про землетрус у Криму заявляють кримські телеграм-канали, а також радник підконтрольного Росії глави Криму Олег Крючков із посиланням на дані Алуштинської сейсмічної станції, пише 24 Канал.

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Епіцентр землетрусу був між Ялтою та Алуштою

У повідомленні йдеться про підземний поштовх попередньо менше 3 балів, епіцентр якого був між Ялтою та Алуштою. В Алуштинській сейсмічній станції уточнили, що епіцентр землетрусу магнітудою 3,5 залягав у морі, на глибині 15 кілометрів і за 25 кілометрів від узбережжя.

У Головному центрі спеціального контролю наразі не коментували інформацію про землетрус у Криму. Натомість там зранку 27 лютого повідомляли про підземні поштовхи у Закарпатській області.

Землетрус зафіксували в районі села Велика Добронь, що за 19 кілометрів на захід від Мукачева. Його магнітуда була 3,3.

У Криму часто стаються землетруси

24 Канал звернувся за коментарем до заступника директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера. За його словами, такі незначні поштовхи звичні для Кримського півострова.

Пан Олександр повідомив, що землетруси такою магнітудою відбуваються у Криму до 200 разів на рік і їх фіксують сейсмологічні центри.

Він також пояснив, що землетрус з низькою магнітудою люди можуть відчути тільки в тому випадку, якщо він близько до поверхні. Інакше такий землетрус не становить серйозної загрози.

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