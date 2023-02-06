Заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів, чи є ризики для України після того, що сталося у Туреччині, а також у Румунії. Як відомо, 6 лютого, підземні поштовхи були зафіксовані на території Румунії та Молдови, однак не завдали таких руйнувань, як у Туреччині.

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Україна розташована на поясі, в якому відбувся землетрус у Туреччині

Як пояснив Олександр Кендзера, Україна перебуває у зоні Вранча та фактично розташована на краю того самого поясу, в якому відбулися моторошні землетруси в Туреччині й Сирії.

"Землетруси на території України були і будуть у майбутньому. Річ у тім, що ми розташовані фактично на краю того самого поясу, в якому відбулися землетруси в Туреччині на кордоні із Сирією. Ми розташовані на північній окраїні цього поясу, а землетруси відбулися на південно-західній.

Зона Вранча, яка генерує такі сильні землетруси, які відчуваються на території України, фактично належить до того ж сейсмоактивного поясу, який утворився унаслідок того, що євразійська материкова плита – це, починаючи від Азорських островів через Середземне море, вона протягується через зону Вранча, протягується на Туреччину, на Кавказ і проходить далі, де розділяється біля Гіндукушу на 2 пояси. Один іде на південь, а інший – у напрямку Камчатки", – сказав директора Інституту геофізики НАН.

За його словами, землетруси відбувалися весь час – як на території України, так і Туреччини.

Але вони не були такого масштабу, що говорить про те, що твердиня, яка була побудована понад 2 тисячі років – ніколи не була зруйнована. Зараз вона зруйнувалася. Це говорить про те, що землетрус відбувся сильніший, але набагато ближче до цієї історичної побудови, яка захищається ЮНЕСКО,

– сказав сейсмолог.

Олександр Кендзера підкреслив, що хоча сильні землетруси відбуваються не часто, але вони все ж рано чи пізно стаються.

"Очевидно, що такі сильні землетруси не відбуваються часто, але вони відбуваються. Коли йдеться про землетруси зони Вранча – у нас є інформація за тисячу років у цій зоні. Ці землетруси могли впливати на всю територію України. Що ближче до зони Вранча, тим інтенсивність впливу від цих землетрусів є більша та сильніша", – підкреслив він.

8 та навіть 9 балів: де в Україні може бути потужний землетрус

Разом з тим, сейсмолог розповів, що сейсмічні впливи можуть бути найбільшими на півднному-заході Одеської області.

Якщо ми будемо дивитися на карти загально сейсмічного руйнування, на яких показано рівень сейсмічної небезпеки України, то бачимо, що на півднному-заході Одеської області сейсмічні впливи можуть бути найбільшими. Вони можуть досягати 8 і навіть 9 балів за десятибальною шкалою,

– сказав Олександр Кендзера.

Він наголосив, що в Одесі та інших місцях на території України слід враховувати параметри сейсмічної небезпеки, які можуть бути на тому чи іншому майданчику, де вже побудований об'єкт, або планується будівництво.

При цьому сейсмолог заявив, що катастрофічним наслідкам землетрусів можливо запобігти.

"Землетруси, які відбуваються у певних зонах проявляються на конкретній площадці практично однаково. Коли ми маємо інформацію, як буде коливатися площадка в такому випадку нам потрібно спроєктувати будинок, в якому не будуть виникати хвилі, які резонують із тими хвилями від вогнищ землетрусів. У такому випадку землетруси будуть, але нічого не руйнуватиметься", – сказав він.

Олександр Кендзера підкреслив, що в Туреччині знали, які можуть бути землетруси, але, на жаль, не провели достатньо роботи, щоб переконатися, що будинки будуть сейсмостійкими.

У результаті величезні втрати, які відкидають на 10 років розвиток цього району,

– додав науковець.

Що відомо про сейсмічний пояс, на якому розташована Україна

За словами Олександра Кендзери, сейсмічний пояс, про який він говорив на початку, утворився внаслідок того, що Євразійська плита насувається на Африканську, Арабську та Індійську плиту. Унаслідок цього виникають "фантастичні напруження".

У деяких місцях перевищуються межі міцності, руйнується середовище, виникають сейсмічні хвилі й доходять до поверхні й заставляють руйнуватися як ґрунти, так і побудовані на них об'єкти,

– розповів сейсмолог.

"Коли ми знатимемо, як будуть коливатися ґрунти, на яких щось планують побудувати, – ми завжди можемо спроєктувати споруду чи об'єкт, який не буде резонувати з тими хвилями, що будуть іти від будь-яких землетрусів. На щастя, таких методів, як це прорахувати є чимало. Отже, можна будувати сейсмостійкі будинки, що дає захистити людей від майбутніх катастроф", – резюмував Олександр Кендзера.