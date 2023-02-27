О землетрясении в Крыму заявляют крымские телеграмм-каналы, а также советник подконтрольного России главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на данные Алуштинской сейсмической станции, пишет 24 Канал.

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Эпицентр землетрясения был между Ялтой и Алуштой

В сообщении говорится о подземном толчке предварительно менее 3 баллов, эпицентр которого был между Ялтой и Алуштой. В Алуштинской сейсмической станции уточнили, что эпицентр землетрясения магнитудой 3,5 залегал в море, на глубине 15 километров и в 25 километрах от побережья.

В Главном центре специального контроля пока не комментировали информацию о землетрясении в Крыму. Вместо этого утром 27 февраля сообщали о подземных толчках в Закарпатской области.

Землетрясение зафиксировали в районе села Большая Добронь, что в 19 километрах к западу от Мукачево. Его магнитуда была 3,3.

В Крыму часто происходят землетрясения

24 Канал обратился за комментарием к заместителю директора Института геофизики НАН Александру Кендзеру. По его словам, такие незначительные толчки привычны для Крымского полуострова.

Александр сообщил, что землетрясения такой магнитудой происходят в Крыму до 200 раз в год и их фиксируют сейсмологические центры.

Он также объяснил, что землетрясение с низкой магнитудой люди могут ощутить только в том случае, если оно близко к поверхности. Иначе такое землетрясение не представляет серьезной угрозы.

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