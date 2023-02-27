О землетрясении в Крыму заявляют крымские телеграмм-каналы, а также советник подконтрольного России главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на данные Алуштинской сейсмической станции, пишет 24 Канал.
Смотрите также Землетрясения были и будут, – сейсмолог НАН рассказал, как "турецкая стихия" грозит Украине
Эпицентр землетрясения был между Ялтой и Алуштой
В сообщении говорится о подземном толчке предварительно менее 3 баллов, эпицентр которого был между Ялтой и Алуштой. В Алуштинской сейсмической станции уточнили, что эпицентр землетрясения магнитудой 3,5 залегал в море, на глубине 15 километров и в 25 километрах от побережья.
В Главном центре специального контроля пока не комментировали информацию о землетрясении в Крыму. Вместо этого утром 27 февраля сообщали о подземных толчках в Закарпатской области.
Землетрясение зафиксировали в районе села Большая Добронь, что в 19 километрах к западу от Мукачево. Его магнитуда была 3,3.
В Крыму часто происходят землетрясения
24 Канал обратился за комментарием к заместителю директора Института геофизики НАН Александру Кендзеру. По его словам, такие незначительные толчки привычны для Крымского полуострова.
Александр сообщил, что землетрясения такой магнитудой происходят в Крыму до 200 раз в год и их фиксируют сейсмологические центры.
Он также объяснил, что землетрясение с низкой магнитудой люди могут ощутить только в том случае, если оно близко к поверхности. Иначе такое землетрясение не представляет серьезной угрозы.
В Турции и Сирии возросло число жертв землетрясений
- В начале февраля 2023 года Турцию и Сирию потрясли мощные землетрясения. За месяц в Турции фиксировали еще несколько землетрясений.
- Число жертв землетрясений в Турции и Сирии уже превысило 50 тысяч человек. В AFAD сообщили, что количество жертв в Турции возросло до 44 218 человек. Всего было зафиксировано 7930 подземных толчков. Более 448 тысяч граждан были эвакуированы.
- Что касается Сирии, то в ООН и сирийское правительство заявили, что погибли более 5 914 человек. Однако большинство жертв (4500) обнаружили на северо-западе, который содержат повстанцы. Поэтому точное количество пострадавших сложно установить.