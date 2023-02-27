Глубина землетрясения – 2 километра. Его зафиксировали в 3:15 ночи.

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На Закарпатье произошло землетрясение

Эксперты рассказали, что землетрясение не несет угрозы населению. По классификации относится к сильно ощутимым.

Землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом – немногими,
– заявили в Главном центре специального контроля.

Специалисты напомнили, что последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, зарегистрировано из района Иршаве 3 января 2023 года с магнитудой 3,8 на глубине 6 километров.


Местонахождение сейсмического источника / Карта

Землетрясения в Украине: последние новости

  • Ранее сейсмологи зафиксировали в Украине землетрясение. Колебания земли произошли 1 декабря в 11:02.
  • По данным сейсмологов, эпицентром землетрясения стал район города Новоднестровск, что в Черновицкой области.
  • В последний раз землетрясение в Черновицкой области фиксировали сравнительно недавно. Толчки были 18 ноября 2022 года, а их магнитуда составляла 2,7 балла по шкале Рихтера.
  • В 15:28 3 января на территории Закарпатской области в районе города Иршава случилось землетрясение. Толчки происходили на глубине 6 километров. Их магнитуда составляла 3,8 балла по шкале Рихтера.
  • Кстати, на территории Закарпатской области наиболее мощные землетрясения зарегистрировали 23 января 2020 года и 27 октября 2021 года с магнитудами 3,0 и 3,1 соответственно.