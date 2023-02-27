Глубина землетрясения – 2 километра. Его зафиксировали в 3:15 ночи.

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На Закарпатье произошло землетрясение

Эксперты рассказали, что землетрясение не несет угрозы населению. По классификации относится к сильно ощутимым.

Землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом – немногими,

– заявили в Главном центре специального контроля.

Специалисты напомнили, что последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, зарегистрировано из района Иршаве 3 января 2023 года с магнитудой 3,8 на глубине 6 километров.



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