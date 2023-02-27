Глибина землетрусу – 2 кілометри. Його зафіксували о 03:15 ночі.

Важливо У Туреччині знову стався землетрус: під ударом – багатостраждальний Хатай

На Закарпатті стався землетрус

Експерти розповіли, що землетрус не несе загрози для населення. За класифікацією відноситься до сильно відчутних.

Землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом – небагатьма,

– заявили у Головному центрі спеціального контролю.

Фахівці нагадали, що останній землетрус, який відчувався більш ніж у 15 населених пунктах Закарпаття, зареєстровано із району Іршаві 3 січня 2023 року з магнітудою 3,8 на глибині 6 кілометрів.



Місцезнаходження сейсмічного джерела / Карта

Землетруси в Україні: останні новини