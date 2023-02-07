Весь світ з жахом стежить за наслідками землетрусів у Туреччині та Сирії. Стихійне лихо забрало життя кількох тисяч людей. Чи можна було уникнути катастрофи та як Україні й світові готуватися до майбутніх землетрусів – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Олександр Кендзера – заступник директора Інституту геофізики НАН.

Важливо Сотні тисяч жертв: де були найбільші землетруси за останні пів століття

Що спричинило землетрус у Туреччині

Другий день весь світ трясуть потужні землетруси. Що взагалі стало причиною такого потужного землетрусу в Туреччині? А потім – ще й повторного?

Землетруси, які були у Туреччині, є наслідками локальних сейсмічних подій. Найглибші – оцінюють у 19 кілометрів.

Це свідчить, що всі ці землетруси – корові (від 7 до 19 кілометрів) й пов'язані з локальною тектонікою. Всі віддалені землетруси – тут ні до чого. Україна й Туреччина фактично належить до одного сейсмічного поясу. Він утворився дуже давно й тягнеться від Азорських островів, охоплює Крим, Карпати й далі йде на Кавказ, на Гіндукуш.

Сейсмічний пояс діє сам по собі й складається з величезної кількості відносно невеликих брил. Вони труться одна в одну, наповзають одна на одну – весь час перебувають у русі. Там, де накопичується енергія, утворюються хвилі. Коли вони доходять до поверхні, ми відчуваємо їх як землетрус.



Моторошні наслідки землетрусу / Колаж 24 Каналу

Зауважте! Станом на 7 лютого кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирія перевищила 5 тисяч людей. Зафіксували майже 300 афтершоків.

Чи можна було передбачити трагедію

Чи можна було передбачити трагедію у Туреччині й врятувати людей? Або хоча б зробити усе, щоб кількість жертв була меншою?

На жаль, ні. Протилежну інформацію поширюють лише для того, щоб збурити суспільство й зацікавити журналістів так званими "дослідженнями".



Кількість жертв зростає / Associated Press

Відомо, що за добу у світі сталася вже 1000 землетрусів різної потужності. Це – нормально при такій сейсмічній активності?

Вже багато десятиліть кількість землетрусів на нашій планеті одна й та сама.

Однак щороку зростає кількість сейсмічних станцій, які фіксують землетруси. Каталог все розширюється. Люди думають, що це означає посилення сейсмічної активності. Але вони помиляються. Просто тепер ми навчилися фіксувати слабші землетруси.

Через землетрус у Туреччині відбулися геологічні зрушення, а літосферні плити перемістилися на 3 метри. Це небезпечно для Землі? Якщо так, то чим?

Ні, загалом для Землі це не становить небезпеки. Тим більше 3 метри у цьому контексті – зовсім небагато.



Землетрус у Туреччині частково зруйнував фортецю Газіантеп / dailysabah

Як такі потужні землетруси, або серія землетрусів можуть впливати на екосистему загалом і наскільки тяжкими можуть бути наслідки для природи, не враховуючи руйнувань та жертв?

Втрати від мисливців – набагато більші, аніж втрати, спричинені самою природою. А те, що в одному місці може зникнути пустиня, а в іншому – з'явитися, це дуже довготривалий процес.

Чи можна передбачити час землетрусу в Україні

Наскільки реальною є загроза для України?

Землетруси відбуваються на всій планеті. Вони були, є та будуть. Україна перебуває у менш небезпечних умовах, аніж Туреччина. Водночас землетруси можуть бути.

Для території України небезпечною є так звана зона Вранча. Землетруси відбуваються на великих глибинах – до 180 кілометрів. Відгомін від них доходить до України та навіть ще далі. Зокрема, до Москви та Санкт-Петербурга.

Ми вже більш-менш навчилися вираховувати, як вони можуть впливати на територію України, й враховувати їх. Варто зауважити, що зона Вранча ніякого впливу на землетруси, які відбулися у Туреччині та Сирії, не має. Там свої джерела енергії.

Сила залежить від того, які коливання дійдуть до поверхні.

Якщо Україні загрожуватиме землетрус (а така загроза існує і зараз), чи можна буде передбачити його конкретний час?

Ніхто не передбачає землетруси у часі. А передбачає, як коливатиметься земля на тій чи іншій території.

Ну скажемо ми, що завтра у Києві буде землетрус. А що далі? Уявіть себе на місці Віталія Кличка. Що йому робити: вивозити місто? А раптом землетрусу таки не буде? Як визначити: відбудеться один потужний землетрус чи тисяча маленьких? Хто дасть гарантії?

Чи вистоять збудовані в Україні будинки землетрус

Які превентивні заходи можуть врятувати життя українців?

Необхідно вивчити, який рівень сейсмічної небезпеки є на конкретній ділянці, де встановлений будинок або інший важливий об'єкт. Потрібно вирахувати, чи напруження там перевищуватимуть межі міцності конструкції тощо.

В Україні є державні будівельні норми. Зводити всю інфраструктуру (зокрема, цивільну) необхідно так, щоб вона могла вистояти у випадку землетрусу. Будинок не зруйнується, отже, ніхто не загине.

Що має зробити кожен з нас, аби зменшити ризик для себе?

Необхідно змушувати власників будинків визначати рівень сейсмічної небезпеки. Якщо будинок не є сейсмічно стійким, його жителі можуть загинути.

Я не впевнений, що висотні будинки, які за останні роки збудували в Одесі, є стійкими. Але є інвестори, є власники, є місцева влада. Вона має змусити визначити рівень сейсмічної небезпеки.

Завжди можна побудувати або зміцнити будинок так, щоб він витримав землетрус.

В Україні є достатньо фахівців, які зможуть визначити загрозу? Чи нам потрібно більше спеціалістів?

Я думаю, що недостатньо. В Україні є чудові спеціалісти. Водночас вони не зможуть перевірити всі будинки, які є на території України, або хоча б – у найбільш небезпечних зонах нашої країни.

Українські АЕС – що станеться з ними під час землетрусу

У випадку землетрусу є загроза для українських АЕС?

Сейсмічну небезпеку для АЕС детально вивчали. До цього залучали найкращих українських та світових фахівців. Отримали детальну інформацію про те, як коливатимуться ґрунти. Вдалося встановити, що при максимальних землетрусах, які мають відбутися на території наших АЕС, не буде зруйнована жодна споруда АЕС.

Як землетрус вплине на технологічні процеси, це – складніше питання. Водночас це також вивчають.

Як вберегти своє життя, якщо землетрус вже почався: поради

Якщо землетрус вже почався, що робити, аби врятуватися?

Є ціла система заходів, які потрібно враховувати. Зокрема:

не ставити важких речей на шафу або будь-яке підвищення;

наперед зафіксувати телефони, куди можна зателефонувати;

не вибігати на сходові майданчики чи заходити у ліфт – це зона підвищеного ризику.

Землетрус у Туреччині та Сирії: дивіться відео