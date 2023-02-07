Весь мир с ужасом следит за последствиями землетрясений в Турции и Сирии. Стихийное бедствие унесло жизни нескольких тысяч людей. Можно ли было избежать катастрофы и как Украине и миру готовиться к будущим потрясениям – в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Александр Кендзера – заместитель директора Института геофизики НАН.

Важно Сотни тысяч жертв: где были самые большие землетрясения за последние полвека

Что привело к землетрясению в Турции

Второй день весь мир трясут мощные землетрясения. Что вообще стало причиной столь мощного землетрясения в Турции? А потом – еще и повторного?

Землетрясения, которые были в Турции, являются последствиями локальных сейсмических событий. Самые глубокие – оценивают в 19 километров.

Это свидетельствует о том, что все эти землетрясения – коровые (от 7 до 19 километров) и связаны с локальной тектоникой. Все отдаленные землетрясения – здесь ни при чем. Украина и Турция фактически относятся к одному сейсмическому поясу. Он образовался очень давно и тянется от Азорских островов, охватывает Крым, Карпаты и дальше идет на Кавказ, на Гиндукуш.

Сейсмический пояс действует сам по себе и состоит из огромного количества относительно небольших глыб. Они трутся друг в друга, наползают друг на друга – все время находятся в движении. Там, где скапливается энергия, образуются волны. Когда они доходят до поверхности, мы ощущаем их как землетрясение.



Жуткие последствия землетрясения / Коллаж 24 Канала

Заметьте! По состоянию на 7 февраля количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 5 тысяч человек. Зафиксировали около 300 афтершоков.

Можно ли было предсказать трагедию

Можно ли было предсказать трагедию в Турции и спасти людей? Или хотя бы сделать все, чтобы количество жертв было меньше?

К сожалению, нет. Противоположную информацию распространяют только для того, чтобы взбудоражить общество и заинтересовать журналистов так называемыми "исследованиями".



Число жертв растет / Associated Press

Известно, что за сутки в мире произошло уже 1000 землетрясений разной мощности. Это нормально при такой сейсмической активности?

Уже много десятилетий количество землетрясений на нашей планете одно и то же.

Однако ежегодно растет количество сейсмических станций, фиксирующих землетрясения. Каталог все расширяется. Люди полагают, что это означает усиление сейсмической активности. Но они ошибаются. Просто теперь мы научились фиксировать более слабые землетрясения.

Из-за землетрясения в Турции произошли геологические сдвиги, а литосферные плиты переместились на 3 метра. Это опасно для Земли? Если да, то чем?

Нет, в целом для Земли это не представляет опасности. Тем более 3 метра в этом контексте – совсем немного.



Землетрясение в Турции частично разрушило крепость Газиантеп / dailysabah

Как такие мощные землетрясения или серия землетрясений могут влиять на экосистему в целом и насколько тяжелыми могут быть последствия для природы, не считая разрушений и жертв?

Потери от охотников – гораздо больше, чем потери, вызванные самой природой. А то, что в одном месте может исчезнуть пустыня, а в другом – появиться, это очень длительный процесс.

Можно ли предвидеть время землетрясения в Украине

Насколько реальна угроза для Украины?

Землетрясения происходят на всей планете. Они были, есть и будут. Украина находится в менее опасных условиях, чем Турция. В то же время, землетрясения могут быть.

Для территории Украины опасна так называемая зона Вранча. Землетрясения происходят на больших глубинах – до 180 километров. Отголоски от них доходят до Украины и даже еще дальше. В частности, до Москвы и Санкт-Петербурга.

Мы уже более-менее научились высчитывать, как они могут влиять на территорию Украины и учитывать их. Следует заметить, что зона Вранча никакого влияния на землетрясения, произошедшие в Турции и Сирии, не имеет. Там есть свои источники энергии.

Сила зависит от того, какие колебания дойдут до поверхности.

Если Украине будет грозить землетрясение (а такая угроза существует и сейчас), можно ли будет предвидеть его конкретное время?

Никто не предсказывает землетрясения во времени. А предполагает, как будет колебаться земля на той или иной территории.

Ну, скажем мы, что завтра в Киеве будет землетрясение. А что дальше? Представьте себя на месте Виталия Кличко. Что ему делать: увозить город? А вдруг землетрясения не будет? Как определить: произойдет одно мощное землетрясение или тысяча маленьких? Кто даст гарантию?

Выстоят ли построенные в Украине дома землетрясение

Какие превентивные меры могут спасти жизнь украинцев?

Необходимо изучить, какой уровень сейсмической опасности находится на конкретном участке, где установлен дом или другой важный объект. Нужно вычислить, будут ли напряжения там превышать пределы прочности конструкции и т.д.

В Украине есть государственные строительные нормы. Строить всю инфраструктуру (в частности, гражданскую) необходимо так, чтобы она могла выстоять в случае землетрясения. Дом не разрушится, значит, никто не погибнет.

Что должен сделать каждый из нас, чтобы снизить риск для себя?

Необходимо заставлять владельцев домов определять уровень сейсмической опасности. Если дом не сейсмически устойчив, его жители могут погибнуть.

Я не уверен, что высотные дома, которые за последние годы построили в Одессе, устойчивы. Но есть инвесторы, есть собственники, есть местные власти. Они должны заставить определить уровень сейсмической опасности.

Всегда можно построить или укрепить дом так, чтобы он выдержал землетрясение.

В Украине достаточно специалистов, которые смогут определить угрозу? Нужно ли нам больше специалистов?

Я думаю, что недостаточно. В Украине есть отличные специалисты. В то же время, они не смогут проверить все дома, которые есть на территории Украины, или хотя бы – в наиболее опасных зонах нашей страны.

Украинские АЭС – что произойдет с ними во время землетрясения

В случае землетрясения есть угроза украинским АЭС?

Сейсмическую опасность для АЭС подробно изучали. К этому привлекали лучших украинских и мировых специалистов. Получили подробную информацию о том, как будут колебаться почвы. Удалось установить, что при максимальных землетрясениях, которые должны произойти на территории АЭС, не будет разрушено ни одно сооружение АЭС.

Как землетрясение повлияет на технологические процессы, это – сложный вопрос. В то же время это тоже изучают.

Как уберечь свою жизнь, если землетрясение уже началось: советы

Если землетрясение уже началось, что делать, чтобы спастись?

Есть целая система мер, которые нужно учитывать. В частности:

не ставить тяжелые вещи на шкаф или любое повышение;

заранее зафиксировать телефоны, куда можно позвонить;

не выбегать на лестничные площадки или заходить в лифт – это зона повышенного риска.

Землетрясение в Турции и Сирии: смотрите видео