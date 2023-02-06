Подземные толчки почувствовали и на северо-востоке Сирии. По данным СМИ, по меньшей мере, 237 человек погибли в обеих странах, ожидается, что количество вырастет. Более 400 человек получили ранения.

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Турцию всколыхнуло мощное землетрясение

В турецкой провинции Диярбакыр рухнул восьмиэтажный дом. Кроме того, разрушение есть и в провинции Газиантеп – там тоже зафиксировано землетрясение, но с меньшей магнитудой. В результате в стране объявлен высокий уровень тревоги.

В результате стихии пострадали 10 городов:

Газиантеп,

Кохроманмарос,

Домом,

Османет,

Одиамон,

Малатия,

Шанлиурфа,

Адана,

Диярбакыр,

Килис.

В турецком городе Адана свидетели рассказали, что слышали, как один человек звал на помощь из-под обломков здания. "У меня нет сил продолжать", – кричала пострадавшая личность.

Число жертв может достигать сотни

На сирийской стороне границы землетрясение разгромило контролируемые оппозицией регионы, где проживает около 4 миллионов человек, перемещенных из других частей Сирии из-за длительной войны в стране. Многие живут в запущенных условиях без медицинской помощи. По меньшей мере 11 человек погибли в одном городе, Атме, и еще многие остались под обломками, сообщил Associated Press врач в этом городе Мухиб Каддур.

"Мы боимся, что количество погибших достигает сотен@, – заявил Каддур, имея в виду северо-запад.

Ощущавшееся даже в Каире эпицентр землетрясения был примерно в 90 километрах от сирийской границы, к северу от города Газиантеп, крупной столицы провинции Турции с населением более 2 миллионов человек. Пострадавшая от землетрясения территория Сирии разделена между контролируемыми правительством и оппозицией районами.

В городах большие пробки, мешающие спасателям

По данным турецких властей, произошло по меньшей мере 20 подземных толчков.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сообщил, что "поисково-спасательные группы были немедленно направлены" в пострадавшие от землетрясения районы.

Мы надеемся, что мы вместе преодолеем эту катастрофу как можно быстрее и с наименьшим ущербом,

– написал он.

В Турции люди, пытавшиеся покинуть города из-за землетрясения, вызвали пробки. Это мешает командам скорой помощи добраться до пострадавших районов. Власти призвали жителей не выходить на дороги. Мечети по всему региону открывались как приют для людей, которые не могли вернуться в поврежденные дома.

Также толчки почувствовали жители других стран. Так, землетрясение "задело" Сирию, Ирак, Ливан, Иорданию и Израиль.