Украинский Главный центр специального контроля подтвердил информацию о землетрясение в Крыму. Землетрясение из района Крыма было зарегистрировано техническими средствами обнаружения Главного центра специального контроля.
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Землетрясение было на глубине 10 километров
Источник землетрясения находился в северной части Черного моря, 50 километров к югу от побережья полуострова Крым, на глубине 10 километров. Магнитуда – 4,8.
Главный центр специального контроля сообщил, что землетрясение не несет угрозы населению Украины.
"Последнее подобное землетрясение из района Крыма было 27 февраля 2023 года, магнитудой 4,0", – говорится в сообщении.
По данным центра, землетрясение было в 05:42 на глубине 10 километров.
В оккупированном Крыму паника из-за землетрясения
Подземные толчки повлекли за собой немалую панику в оккупированном Крыму. Жители захваченного Россией Крыма жалуются, что проснулись в 5:30 утра от трясшейся кровати.
Также людей испугало то, что тряслись дома и двигалась мебель, в том числе шкафы и люстры. Жители оккупированного Крыма не понимают, это была работа так называемой российской ПВО, или все же землетрясение.
В сети пишут, что землетрясение почувствовали в Симферополе, Севастополе, Евпатории и южном побережье Крыма.