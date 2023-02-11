Об этом в эфире телемарафона рассказал сейсмолог НАН Александр Кендзера. Он утверждает, что на территории Украины возможны землетрясения, ведь она расположена в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция.
Внимание Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 24 тысячи
Почему происходят подземные толчки
Кендзера отметил, что сейсмоактивный пояс постоянно работает и генерирует землетрясения. Те силы, которые двигают тектонические плиты, можно лишь предусмотреть, однако не остановить.
Этот пояс образовался из-за того, что Евроазиатская плита давит на Арабскую и Африканскую плиты. Очевидно, что движение этих плит остановить невозможно, поэтому рано или поздно там будут землетрясения,
– говорит сейсмолог.
Он добавил, что подземные толчки зависит от того, с какой скоростью двигаются плиты. По его словам, скорость обуславливает накопление энергии. Следовательно, где больше энергии, там чаще будут происходить землетрясения.
Какие области Украины находятся в зоне риска
Зона Вранча расположена в Румынии на том же поясе, однако толчки могут ощущаться на всей территории Украины. Местные сейсмоактивные зоны зафиксированы возле Крыма и Закарпатья.
Ближайшим регионом к зоне Вранча, по словам эксперта, является юго-запад Одесской области. Там возможны землетрясения с интенсивностью 8 баллов по шкале Рихтера.
Как уберечь свою жизнь во время землетрясения: советы
Есть целая система мер, которые нужно учитывать. В частности:
- не ставить тяжелые вещи на шкаф или любое повышение;
- заранее зафиксировать телефоны, куда можно позвонить;
- не выбегать на лестничные площадки или заходить в лифт – это зона повышенного риска.
Как действовать во время землетрясения / Инфографика 24 Канала