Станом на ранок 22 червня, загальні бойові втрати Росії вже складають 222 650 військових. Втім, ці дані не остаточні, а також не містять інформацію про поранених загарбників.

Дивіться також Аби замінити на росіян: чому окупанти на Донбасі масово відправляють на фронт "офіцерів поліції"

Слід звернути увагу, що тільки за добу українські воїни знищили ще 7 ворожих танків, а також 21 артилерійську систему. Минулої доби на Запорізькому напрямку наші воїни збили ворожий Мі-24 та знешкодили ще одну систему ППО росіян.

Втрати російської армії в Україні

  • Особового складу – 222 650 (+650)
  • танків – 4013 (+7),
  • бойових броньованих машин – 7783 (+12),
  • артилерійських систем – 3941 (+21),
  • РСЗВ – 617 (+2),
  • засобів ППО – 376 (+1),
  • літаків – 314,
  • гелікоптерів – 307 (+1),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),
  • крилатих ракет – 1214,
  • кораблів – 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11),
  • спеціальної техніки – 539.

Втрати ворога станом на 22 червня 2023 / Фото Генштаб ЗСУ