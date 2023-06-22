Станом на ранок 22 червня, загальні бойові втрати Росії вже складають 222 650 військових. Втім, ці дані не остаточні, а також не містять інформацію про поранених загарбників.

Дивіться також Аби замінити на росіян: чому окупанти на Донбасі масово відправляють на фронт "офіцерів поліції"

Слід звернути увагу, що тільки за добу українські воїни знищили ще 7 ворожих танків, а також 21 артилерійську систему. Минулої доби на Запорізькому напрямку наші воїни збили ворожий Мі-24 та знешкодили ще одну систему ППО росіян.

Втрати російської армії в Україні

Особового складу – 222 650 (+650)

танків – 4013 (+7),

бойових броньованих машин – 7783 (+12),

артилерійських систем – 3941 (+21),

РСЗВ – 617 (+2),

засобів ППО – 376 (+1),

літаків – 314,

гелікоптерів – 307 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),

крилатих ракет – 1214,

кораблів – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11),

спеціальної техніки – 539.

Втрати ворога станом на 22 червня 2023 / Фото Генштаб ЗСУ