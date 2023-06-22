Станом на ранок 22 червня, загальні бойові втрати Росії вже складають 222 650 військових. Втім, ці дані не остаточні, а також не містять інформацію про поранених загарбників.
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Слід звернути увагу, що тільки за добу українські воїни знищили ще 7 ворожих танків, а також 21 артилерійську систему. Минулої доби на Запорізькому напрямку наші воїни збили ворожий Мі-24 та знешкодили ще одну систему ППО росіян.
Втрати російської армії в Україні
- Особового складу – 222 650 (+650)
- танків – 4013 (+7),
- бойових броньованих машин – 7783 (+12),
- артилерійських систем – 3941 (+21),
- РСЗВ – 617 (+2),
- засобів ППО – 376 (+1),
- літаків – 314,
- гелікоптерів – 307 (+1),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),
- крилатих ракет – 1214,
- кораблів – 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11),
- спеціальної техніки – 539.
Втрати ворога станом на 22 червня 2023 / Фото Генштаб ЗСУ