Про просування Сил оборони розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п'яти роти. Чисельність роти в більшості армій світу складає 80 – 250 військовослужбовців.

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Українські бійці знешкодили 46 одиниць військової техніки противника

За інформацією Тарнавського, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1487 вогневих завдань. Завдяки вдалій роботі наших бійців знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника.

Зокрема 13 танків, 7 одиниць БМП, БТР, БпЛА Supercam, БпЛА Shahed-136, 4 гаубиці 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", зенітний ракетний комплекс "Бук", 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", РЛС "Зоопарк", важка вогнеметна система "Сонцепьок".

Також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога.

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