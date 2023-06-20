Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

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Важка ситуація на Лиманському напрямку

Карта боїв на Лиманському напрямку

Окупанти наступали в напрямку Оріхово-Василівки: карта боїв

Карта боїв у районі Авдіївки

Карта боїв на Мар'їнському напрямку

Окупанти проводили наступальні дії у напрямку Новомихайлівки: карта

Успіхи Сил оборони на Півдні

  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас речник Генштабу ЗСУ повідомив, що український наступ триває на Мелітопольському й Бердянському напрямках.
  • Протягом минулої доби українські військові наступали на напрямках: Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль та Новоданилівка – Роботине. За словами речника, українські військові мали частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

Яка ситуація на інших напрямках