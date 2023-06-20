Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

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Трудная ситуация на Лиманском направлении

Карта боев на Лиманском направлении

Оккупанты наступали в направлении Орехово-Васильевки: карта боев

Карта боев в районе Авдеевки

Карта боев на Марьинском направлении

Оккупанты проводили наступательные действия в направлении Новомихайловки: карта

Успехи Сил обороны на Юге

  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время представитель Генштаба ВСУ сообщил, что украинское наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
  • За прошедшие сутки украинские военные наступали на направлениях: Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Работино. По словам спикера, украинские военные имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Какая ситуация по другим направлениям