Редакция 24 Канала адаптировала мнения итальянского военного эксперта Томаса Тайнера, который в марте 2023 года размышлял о контрнаступлении Украины. По мнению нашей редакции, анализ Тайнера не утратил актуальности, поэтому мы решили адаптировать его мысли для наших читателей.

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Действительно ли российские окопы это проблема для ВСУ

Россияне несколько месяцев готовили оборонительные рубежи: оккупанты минировали поля и зарывались. Тайнер отмечает, что прорвать линию обороны с противотанковым рвом, минным полем, глубокими окопами, заполненными пулеметами и ПТРК – действительно сложно, если у наступающей стороны нет нужных инструментов.

Он подчеркивает, что для НАТО линия окопов почти не является неудобством.

Все эти разговоры о том, как "трудно" Украине будет прорвать российские окопы на Юге... Людям нужно быть мужиками и пройти военную службу, прежде чем распускать язык,

– пишет Тайнер.

Из-за отсутствия западных истребителей, которые Киев получит не раньше осени – зимы, у Украины нет господства в воздухе.

Однако Киев получает другие инструменты, включая бомбы JDAM ER. Этим оружием, как пишет Тайнер, украинское войско может перепахивать российские окопы.

Украинские штурмовики Су-25 наносят удары по россиянам неуправляемыми ракетами С-24/С-25 с расстояния 3 километров от линии боевого столкновения. Поэтому Украина, вероятно, может забрасывать россиян бомбами JDAM ER с того же расстояния.

Особенно если Украина насытит этот участок фронта залпами ракет AGM-88 HARM и GMLRS для уничтожения российских систем ПВО,

– говорится в сообщениях Тайнера.

ЗРК Patriot удержит российские истребители от украинского наступления / Фото с твиттера Тайнера

Кроме того, две батареи ЗРК Patriot с ракетами PAC-2 GEM+ (дальность действия более 160 километров) удержат российские истребители от украинского наступления.

Для наступления Украине нужно только прорвать российскую линию в нескольких точках на 3-километровом фронте,

– отмечает Тайнер.

Он выделяет несколько важных аспектов, среди которых: интенсивная и детальная разведка – где спят и отдыхают россияне, где их минные поля и по какой дороге пойдет российское подкрепление.

После этого нужно выбрать сектор фронта, имеющий открытую местность (без рек, без лесов) сзади. Этот сектор нужно разведать интенсивно.

Как ВСУ пойти в контрнаступление

Тайнер приводит последовательность действий, которые могут обеспечить эффективность контрнаступления ВСУ и повлиять на панику в рядах армии России.

Для начала нужно обстрелять сектор фронта из всех артиллерийских установок, чтобы загнать российские войска в блиндажи. После этого все блиндажи нужно накрыть JDAM ER и GMLRS и разбить все укрытия врага.

Следует уничтожить все в этом секторе фронта, в том числе российскую бронетехнику, которую Тайнер предлагает уничтожать "Экскалибурами".

Он отмечает, что каждую российскую базу на всем Юге нужно забрасывать GMLRS и GLSDB и попадать везде, где оккупанты имеют подкрепления. Важно сковать действия врага.



Зона действия GMLRS и GLSDB / Фото с твиттера Тайнера

Следующий этап – поднятие беспилотников, чтобы как можно скорее обнаружить российские подкрепления и ударить по ним артиллерией или боеприпасами SMArt или BONUS. В качестве альтернативы можно разбрасывать противотанковые мины на их пути.

После того, как российские траншеи будут перекопаны, Тайнер считает, что нужно бросить в бой Leopard 2A6, CV90, Брэдли, Leopard 2A4, Мардеры, Challenger 2 и т.д.

Важным аспектом операции является разминирование территории. Тайнер отмечает, что США направили в Украину достаточно зарядов для разминирования (Mine Clearing Line Charge – MICLIC). Также Финляндия отправила Украине три минных трала на базе Leopard 2, а Германия – 42 машины разминирования Wisent 1 на базе Leopard 1.

Также важно записать противотанковый ров, для чего у Украины есть бронированные инженерные машины Dachs.

Как только боевые инженеры расчистят пути через российские укрепления – наступление начинается по-настоящему: танки, БМП, БТРы – все прорываются через брешь и продвигаются в тыл врага,

– пишет Тайнер.

Параллельно с бронетехникой должно происходить продвижение пехоты, чтобы очистить линию окопов в секторе прорыва. По словам Тайнера, на участке фронта шириной в 3 километра нужно расчистить 8 – 10 проходов.

Как помешать России контратаковать

Во время наступления важно обеспечить россиянам беспорядок, как во время Харьковской наступательной операции осенью 2022 года.

Чем больше колонн и чем быстрее они двигаются, тем меньше у россиян возможности контратаковать,

– пишет Тайнер и добавляет о важности использования дронов.

Для поражения российских войск следует использовать PzH 2000, AS-90, AHS Krab, M109A6 Paladin, Zuzana 2, M142 HIMARS, M270 MRLS и другую самоходную бронированную артиллерию советских времен.

"Ничто так не деморализует, как артиллерийский обстрел через 5 минут после прибытия на место, где вы должны занять оборонительную позицию", – пишет Тайнер и подчеркивает важность использования "Экскалибуров".

Пока танки, БМП, AMX-10 RC и другие боевые бронированные машины ищут и уничтожают вражеские группировки, задача пехоты на "Страйкерах" и МРАПах – прикрывать тыл и охранять линии поставки.

Тайнер отмечает важность быстрого подвоза боеприпасов и горючего.

Стабильный поток снабжения, обеспеченный большим количеством украинских подразделений в тылу, необходим для продолжения наступления. Если ваш тыл не защищен – ваши войска увязнут без припасов, как россияне под Киевом,

– констатирует он.

Куда наступать Украине

Тайнер пишет, что главные цели Украины на Юге – это Мелитополь и Мариуполь, а второстепенные цели – Перекопский перешеек, чтобы отрезать отступление россиян в Крым, и клещи в тыл Донецка.

Российские укрепления (обозначены красным цветом) / Фото с твиттера Тайнера

Томас Тайнер считает, что с 9 механизированными бригадами, тремя артиллерийскими бригадами, двумя инженерными бригадами и силами для прикрытия тыла следует атаковать, прорываться и преследовать россиян на трех направлениях:

к югу до Мариуполя;

к западу на Каменку в тыл российского фронта, чтобы вызвать там панику у российских войск;

к востоку на Амвросиевку, чтобы сделать невозможным удержание Донецка для россиян.

После того, как эти цели будут достигнуты, Тайнер считает, что следует продолжить ограниченные атаки на Востоке, чтобы обезопасить границу с Россией и окружить Донецк с трех сторон, одновременно бросив большинство сил на прорыв в направлении Бердянска и Токмака.

С Бердянской косы GLSDB могут достичь и уничтожить Керченский мост, тогда как после достижения Токмака все эти "трудные для взятия" российские линии окопов будут отрезаны, и российские войска запаникуют и оставят их,

– пишет он.

В конце концов, Тайнер отмечает важность деоккупации Мелитополя и установление контроля над Перекопским перешейком.

Достаточно ли у Украины оружия для проведения операции

Томас Тайнер считает, что западные партнеры не предоставили Украине необходимое количество оружия для проведения этой операции. По его словам, чтобы обеспечить победу Украины, нужно больше всего оружия.

Он подчеркивает потребности в JDAM ER, "Экскалибурах", 155-мм снарядах и т.д.

В ожидании инженерных подразделений для прорыва российского фронта украинские войска подвергаются опасности российских артиллерийских ударов и барражирующих боеприпасов,

– отмечает он.

Тайнер пишет, что для борьбы с барражирующими боеприпасами Украина получила значительное количество самоходных зенитных установок "Гепард". По его словам, для борьбы с артиллерией нужны не только гаубицы, но и контрбатарейные радары.

"Если Украина получит слишком мало, это замедлит наступление и позволит россиянам перегруппироваться", – констатирует Тайнер.