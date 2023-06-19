Редакція 24 Каналу адаптувала думки італійського військового експерта Томаса Тайнера, який у березні 2023 року розмірковував про контрнаступ України. На думку нашої редакції, аналіз Тайнера не втратив актуальність, тому ми вирішили адаптувати його думки для наших читачів.

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Чи справді російські окопи це проблема для ЗСУ

Росіяни кілька місяців готували оборонні рубежі: окупанти мінували поля та заривалися. Тайнер зазначає, що прорвати лінію оборони з протитанковим ровом, мінним полем, глибокими окопами, заповненими кулеметами та ПТРК – дійсно складно, якщо в сторони, яка наступає, немає потрібних інструментів.

Він підкреслює, що для НАТО лінія окопів майже не є незручністю.

Всі ці розмови про те, як "важко" Україні буде прорвати російські окопи на Півдні... Людям треба бути мужиками та пройти військову службу, перш ніж розпускати язика,

– пише Тайнер.

Через відсутність західних винищувачів, які Київ отримає щонайшвидше восени – взимку, Україна не має панування в повітрі.

Однак Київ отримує інші інструменти, зокрема бомби JDAM ER. Цією зброєю, як пише Тайнер, українське військо може переорювати російські окопи.

Українські штурмовики Су-25 завдають ударів по росіянах некерованими ракетами С-24/С-25 з відстані 3 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому Україна, ймовірно, може закидати росіян бомбами JDAM ER з тієї ж відстані.

Особливо, якщо Україна наситить цю ділянку фронту залпами ракет AGM-88 HARM і GMLRS для знищення російських систем ППО,

– йдеться у дописах Тайнера.

ЗРК Patriot утримає російські винищувачі від українського наступу / Фото з твітера Тайнера

Крім того, дві батареї ЗРК Patriot з ракетами PAC-2 GEM+ (дальність дії понад 160 кілометрів) утримають російські винищувачі від українського наступу.

Для наступу Україні потрібно лише прорвати російську лінію в кількох точках на 3-кілометровому фронті,

– зазначає Тайнер.

Він виділяє кілька важливих аспектів, серед яких: інтенсивна та детальна розвідка – де сплять і відпочивають росіяни, де їхні мінні поля і якою дорогою піде російське підкріплення.

Після цього потрібно вибрати сектор фронту, який має відкриту місцевість (без річок, без лісів) позаду. Цей сектор потрібно розвідати інтенсивно.

Як ЗСУ піти в контрнаступ

Тайнер наводить послідовність дій, які можуть забезпечити ефективність контрнаступу ЗСУ та спричинити паніку в лавах армії Росії.

Для початку потрібно обстріляти сектор фронту з усіх наявних артилерійських установок, щоб загнати російські війська в бліндажі. Після цього всі бліндажі потрібно накрити JDAM ER та GMLRS та розбити всі укриття ворога.

Потрібно знищити все в цьому секторі фронту, втому числі російську бронетехніку, яку Тайнер пропонує знищувати "Екскалібурами".

Він наголошує, що кожну російську базу на всьому Півдні потрібно закидати GMLRS та GLSDB та влучати скрізь, де окупанти мають підкріплення. Важливо скувати дії ворога.



Зона дії GMLRS та GLSDB / Фото з твітера Тайнера

Наступний етап – підняття безпілотників, щоб якомога швидше виявити російські підкріплення і вдарити по них артилерією або боєприпасами SMArt чи BONUS. Як альтернатива можна розкидати протитанкові міни на їхньому шляху.

Після того, як російські траншеї будуть перекопані, Тайнер вважає, що потрібно кинути в бій Leopard 2A6, CV90, "Бредлі", Leopard 2A4, "Мардери", Challenger 2 і тощо.

Важливим аспектом операції є розмінування території. Тайнер зазначає, що США надіслали в Україну достатньо зарядів для розмінування (Mine Clearing Line Charge – MICLIC). Також Фінляндія надіслала Україні три мінні трали на базі Leopard 2, а Німеччина – 42 машини розмінування Wisent 1 на базі Leopard 1.

Також важливо записати протитанковий рів, для чого в України є броньовані інженерні машини Dachs.

Як тільки бойові інженери розчистять шляхи через російські укріплення – наступ починається по-справжньому: танки, БМП, БТРи – всі прориваються через пролом і просуваються у тил ворога,

– пише Тайнер.

Паралельно з бронетехнікою має відбуватися просування піхоти, щоб очистити лінію окопів у секторі прориву. За словами Тайнера, на ділянці фронту завширшки 3 кілометри потрібно розчистити 8 – 10 проходів.

Як завадити Росії контратакувати

Під час наступу важливо забезпечити росіянам безлад, як під час Харківської наступальної операції восени 2022 року.

Що більше колон і що швидше вони рухаються, то менше у росіян можливості контратакувати,

– пише Тайнер і додає важливість використання дронів.

Для ураження російських військ слід використовувати PzH 2000, AS-90, AHS Krab, M109A6 Paladin, Zuzana 2, M142 HIMARS, M270 MRLS та іншу самохідну броньовану артилерію радянських часів.

"Ніщо так не деморалізує, як артилерійський обстріл через 5 хвилин після прибуття на місце, де ви повинні зайняти оборонну позицію", – пише Тайнер і наголошує на важливості використання "Екскалібурів".

Поки танки, БМП, AMX-10 RC та інші бойові броньовані машини шукають та знищують ворожі угруповання, завданням піхоти на "Страйкерах" та МРАПах є прикривати тил та охороняти лінії постачання.

Тайнер наголошує на важливості швидкого підвезення боєприпасів і пального.

Стабільний потік постачання, забезпечений великою кількістю українських підрозділів в тилу, необхідний для продовження наступу. Якщо ваш тил не захищений – ваші війська загрузнуть без припасів, як росіяни під Києвом,

– констатує він.

Куди наступати Україні

Тайнер пише, що головні цілі України на Півдні – це Мелітополь і Маріуполь, а другорядні цілі – Перекопський перешийок, щоб відрізати відступ росіян до Криму, і кліщі в тил Донецька.

Російські укріплення (позначені червоним кольором) / Фото з твітера Тайнера

Томас Тайнер вважає, що з 9 механізованими бригадами, трьома артилерійськими бригадами, двома інженерними бригадами та силами для прикриття тилу варто атакувати, прориватися і переслідувати росіян на трьох напрямках:

на південь до Маріуполя;

на захід на Кам'янку в тил російського фронту, щоб викликати там паніку у російських військ;

на схід на Амвросіївку, щоб унеможливити утримання Донецька для росіян.

Після того, як ці цілі будуть досягнуті, Тайнер вважає, що слід продовжити обмежені атаки на Сході, щоб убезпечити кордон з Росією та оточити Донецьк з трьох боків, одночасно кинувши більшість сил на прорив у напрямку Бердянська і Токмака.

З Бердянської коси GLSDB можуть досягти та знищити Керченський міст, тоді як після досягнення Токмака всі ці "важкі для взяття" російські лінії окопів будуть відрізані, і російські війська запанікують і залишать їх,

– пише він.

Врешті-решт, Тайнер наголошує на важливості деокупації Мелітополя та встановлення контролю над Перекопським перешийком.

Чи достатньо в України зброї для проведення операції

Томас Тайнер вважає, що західні партнери не надали Україні необхідну кількість зброї для проведення цієї операції. За його словами, щоб забезпечити перемогу України, потрібно більше всієї зброї.

Він наголошує на потребі в JDAM ER, "Екскалібурах", 155-мм снарядях тощо.

В очікуванні інженерних підрозділів для прориву російського фронту українські війська наражаються на небезпеку російських артилерійських ударів та баражуючих боєприпасів,

– зазначає він.

Тайнер пише, що для боротьби з баражуючими боєприпасами Україна отримала значну кількість самохідних зенітних установок "Гепард". Та, за його словами, для боротьби з артилерією потрібні не лише гаубиці, а й контрбатарейні радари.

"Якщо Україна отримає занадто мало, це сповільнить наступ і дозволить росіянам перегрупуватися", – констатує Тайнер.