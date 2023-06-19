В течение суток на фронте произошло 24 боевых столкновения. Оккупанты в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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На каких направлениях наступают русские военные
Карта боев на Купянском направлении
Карта боевых действий возле Спорного
Карта боев в районе Марьинки
Карта боев на Шахтерском направлении
Что происходит на других участках фронта
Силы обороны освободили Пятихатки
На Юге во время контрнаступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях силами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов.
Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона сообщила, что украинские защитники освободили Пятихатки в Запорожской области.
Она рассказала, что продвижение Сил обороны составило 7 километров. По ее словам, площадь освобожденных территорий составляет 113 квадратных километров.
Показываем Пятихатки на карте