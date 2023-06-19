Протягом доби на фронті відбулось 24 бойових зіткнення. Окупанти надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
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На яких напрямках наступають російські військові
Карта боїв на Куп'янському напрямку
Карта бойових дій біля Спірного
Карта боїв в районі Мар'їнки
Карта боїв на Шахтарському напрямку
Що відбувається на інших ділянках фронту
Сили оборони звільнили П'ятихатки
На Півдні під час контрнаступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках силами оперативно стратегічного угруповання військ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону повідомила, що українські захисники звільнили П'ятихатки в Запорізькій області.
Вона розповіла, що просування Сил оборони склало 7 кілометрів. За її словами, площа звільнених територій складає 113 кілометрів квадратних.
Показуємо П'ятихатки на карті