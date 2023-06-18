Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.
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Минулої доби російські військові вели наступальні дії на 5 напрямках.
Де наступають окупанти
Карта боїв на Куп'янському напрямку
Карта бойових дій біля Білогорівки
Карта бойових дій в районі Авдіївки
Карта боїв в районі Мар'їнки
Карта боїв на Шахтарському напрямку
Що відбувається під Бахмутом
Водночас вже котру добу Генштаб ЗСУ не повідомляє про те, що окупанти наступали на Бахмутському напрямку.
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий припустив, що на зменшення боєзіткнень вплинуло те, що українським захисникам вдалось звільнити ділянку розміром приблизно 16 квадратних кілометрів.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ввечері 17 червня повідомила, що на Бахмутському наші війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута.
Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших Сил оборони.
Яка ситуація на інших ділянках фронту
Де наступають українські війська
За даними Ганни Маляр, на Півдні наші війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу.
Вона інформує, що практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на Півдні, вони мають тактичний успіх. Маляр інформувала, що Сили оборони поступово просуваються вперед.
"Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ", – заявила Маляр.