Противник надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

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Протягом минулої доби, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни наступали на трьох напрямках.

Де наступали російські військові

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Ворог завдав авіаудару по Авдіївці, а також здійснив артилерійські обстріли.

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На Мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили всі атаки противника в районі Мар'їнки. Ворог завдав авіаударів в районах Мар'їнки та Побєди. Також росіяни вели обстріли з артилерії.

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На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, але успіху не мав. Противник завдав авіаударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Благодатного, а також здійснив обстріли населених пунктів Донецької області.

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Яка ситуація на інших ділянках фронту

Протягом минулої доби росіяни не проводили наступальних дій на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Водночас ворог вів обстріли на цих напрямках з артилерії та мінометів, а також завдав авіаударів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Також противник обстріляв населені пункти на цьому напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаударів по населених пунктах Могриця Сумської області та Бударки на Харківщині. Крім того, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів.

Де наступають українські військові

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 16 червня повідомила, що на Сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. Ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському.

За словами Маляр, на Бахмутському напрямку загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Наші війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута.

На Півдні наші війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу. Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на Півдні, вони мають тактичний успіх.

"Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ", – резюмувала Маляр.