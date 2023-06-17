Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

Смотрите также Вместо Херсонщины – Шебекино: как и зачем россияне подготовили план эвакуации из Белгородщины

За прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, россияне наступали на трех направлениях.

Где наступали русские военные

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Враг нанес авиаудара по Авдеевке, а также совершил артиллерийские обстрелы.

Оккупанты наступали в районе Авдеевки: карта боев

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. Враг нанес авиаудары в районах Марьинки и Победы. Также россияне вели обстрелы из артиллерии.

Силы обороны сдерживают врага в Марьинке: карта боев

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, но успеха не имел. Противник нанес авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Благодатного, а также совершил обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

Россияне наступали в районе Новомихайловки: карта боев

Какая ситуация на других участках фронта

За прошедшие сутки россияне не предпринимали наступательных действий на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях. В то же время враг вел обстрелы на этих направлениях из артиллерии и минометов, а также нанес авиаудары.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Также противник обстрелял населённые пункты на этом направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиаудары по населенным пунктам Могрица Сумской области и Бударки Харьковской области. Кроме того, враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

Где наступают украинские военные

Замминистра обороны Анна Маляр 16 июня сообщила, что на Востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия. Враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности, на Лиманском.

По словам Маляра, на Бахмутском направлении общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Наши войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту.

На юге наши войска ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу. Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на Юге, они имеют тактический успех.

"Постепенно продвигаются вперед. На сегодняшний день до двух километров на каждом направлении. На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск", – резюмировала Маляр.