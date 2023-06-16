О том, что происходит на фронте по состоянию на 16 июня, отчитались в Генштаби. 24 Канал анализирует карту боевых действий от Deepstate

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