О том, что происходит на фронте по состоянию на 16 июня, отчитались в
Генштаби. 24 Канал анализирует карту боевых действий от Deepstate
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На "концерт Кобзона" выдали еще около 600 билетов: потери врага по состоянию на 16 июня С важного Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на топорах Лимана, Бахмута, Авдеевке и Марьинки, в течение суток на этих направлениях произошло более 30 боевых действий. Российская армия продолжила ограниченные наступательные действия на линии Купянск – Сватово – Кременная. Россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Стельмаховки в 16 километрах к Северо-западу от Сватового, Выемки и Веселого.
Что происходит вблизи Сватового: карта
По данным ISW Напомним, за последние две недели во время контратак вблизи Бахмута украинские войска отвоевали 16 квадратных километра территории. В то же время, российские войска перебрасывают резервы с Херсонского направления в район Бахмута. Подробно о ситуации на фронте Купянская ось: враг нанес авиаудару по окрестностям Веселое и Берестово (Харьковская область). Обстрелял из артиллерии и минометов Новомлынск, Масютовку, Западное, Лиман Первый, Кисловку (Харьковская область), Новоселовское (Луганская область). Лиманская ось : россияне пытались продвинуться в окрестностях Стельмаховки Луганской области и Выемки, Веселого и Раздолевки (Донецкая область) без успеха. Оккупанты нанесли авиаудара по окрестностям Райгородка, Макеевка (Луганская область), Свято-Покровское (Донецкая область). Стельмаховка, Невское, Белогоровка (Луганская область), Ямполевка, Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное, Серебрянка (Донецкая область). Бахмутская ось : противник провел неудачное наступление в окрестностях Орехово-Василовки. Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Белой Горы, Северное и Майорска (Донецкая область). От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты. Вот Авдеевки : россияне нанесли авиаудары по окрестностям Авдеевки. Обстреляли окрестности Керамик, Орловка, Авдеевка, Веселое, Семеновка, Водяное, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка, Карловка, Новокалиново и Невельское (Донецкая область). Вот Марьинки: ВСУ отразили все атаки врага в окрестностях Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Новомихайловки, Великой Новоселки, Малиновки, Малой Токмачки и Благодатного (Донецкая область). В то же время противник обстрелял из артиллерии Красногоровку, Марьинку, Максимилиановку, Победу, Новомихайловку и Екатериновку. Шахтерская ось: противник пытался наступать в направлении Новомихайловки и Водяного (Донецкая область), но без успеха. Оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям Благодатное и Золотая Нива (Донецкая область). Обстреляли населенные пункты Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка и Новый Комар (Донецкая область).
Запорожское и Херсонское направления: противник держится на обороне Российские силы нанесли авиаудар с управляемыми авиабомбами в окрестностях Казачье (Харьковская область).
Оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Ольговское, Красное, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новоандреевка, Преображенка, Малые Щербаки, Каменское (Запорожская область), Осокоровка, Михайловка, Республиканец, Берислав, Львов, Тягинка, Токаровка, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Чернобаевка, Херсон Зимовник, Белозерка, Кизомис (Херсонская область), Очаков (Николаевская область).