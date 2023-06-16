Про те, що відбувається на фронті станом на 16 червня, прозвітували у Генштабі. 24 Канал аналізує карту бойових дій від Deepstate.

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