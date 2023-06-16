Про те, що відбувається на фронті станом на 16 червня, прозвітували у Генштабі. 24 Канал аналізує карту бойових дій від Deepstate.

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З важливого

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сокирах Лимана, Бахмута, Авдіївці та Мар'їнки, упродовж доби на цих напрямках відбулося понад 30 бойових дій.

Російська армія продовжила обмежені наступальні дії на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Стельмахівки в 16 кілометрів на Північний Захід від Сватового, Виїмки та Веселого.

Що відбувається поблизу Сватового: карта

За даними ISW, за останні два тижні під час контратак поблизу Бахмута українські війська відвоювали 16 квадратних кілометра території. Водночас російські війська перекидають резерви з Херсонського напрямку в район Бахмута.

Детально про ситуацію на фронті

Куп'янська вісь: ворог завдав авіаудару по околицях Веселе та Берестове (Харківська область). Обстріляв з артилерії та мінометів Новомлинськ, Масютівку, Западне, Лиман Перший, Кислівку (Харківська область), Новоселівське (Луганська область).

Лиманська вісь: росіяни намагалися просунутися в околицях Стельмахівки Луганської області та Виїмки, Веселе та Роздолівки (Донецька область) без успіху. Окупанти завдали авіаудару по околицях Райгородка, Макіївка (Луганська область), Свято-Покровське (Донецька область). Стельмахівка, Невське, Білогорівка (Луганська область), Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне, Серебрянка (Донецька область).

Бахмутська вісь: противник провів невдалі наступ у околицях Оріхово-Василівки. Окупанти завдали авіаудари поблизу Білої Гори, Північне та Майорська (Донецька область). Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали населені пункти.

Вісь Авдіївки: росіяни завдали авіаударів по околицях Авдіївки. Обстріляли околиці Керамік, Орлівка, Авдіївка, Веселе, Семенівка, Водяне, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка, Карлівка, Новокалинове та Невельське (Донецька область).

Вісь Мар'їнки: ЗСУ відбили всі атаки ворога у околицях Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Окупанти завдали авіаударів поблизу Новомихайлівки, Великої Новосілки, Малинівки, Малої Токмачки та Благодатне (Донецька область). Водночас противник обстріляв з артилерії Красногорівку, Мар'їнку, Максимільянівку, Побєду, Новомихайлівку та Катеринівку.

Шахтарське вісь: противник намагався наступати у напрямку Новомихайлівки та Водяне (Донецька область), але без успіху. Окупанти завдали авіаудари по околицях Благодатне та Золота Нива (Донецька область). Обстріляли населені пункти Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Золота-Нива, Шахтарське, Велика Новосілка та Новий Комар (Донецька область).