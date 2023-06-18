Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 26 боевых столкновений.
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За прошедшие сутки российские военные вели наступательные действия на 5 направлениях.
Где наступают оккупанты
Карта боев на Купянском направлении
Карта боевых действий возле Белогоровки
Карта боевых действий в районе Авдеевки
Карта боев в районе Марьинки
Карта боев на Шахтерском направлении
Что происходит под Бахмутом
В то же время уже сутки Генштаб ВСУ не сообщает о том, что оккупанты наступали на Бахмутском направлении.
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый предположил, что на уменьшение боестолкновений повлияло то, что украинским защитникам удалось освободить участок размером примерно 16 квадратных километров.
Заместитель министра обороны Анна Маляр вечером 17 июня сообщила, что на Бахмутском наши войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту.
Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших Сил обороны.
Какая ситуация на других участках фронта
Где наступают украинские войска
По данным Анны Маляр, на Юге наши войска ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу.
Она сообщает, что практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на Юге, они имеют тактический успех. Маляр информировала, что Силы обороны постепенно продвигаются вперед.
"По состоянию на сегодняшний день до двух километров на каждом направлении. На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск", – заявила Маляр.