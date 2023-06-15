Приказ о срочном формировании и отправке на передовую отрядов, состоящих из так называемых "полицейских" недореспублик, отдало руководство захватнических войск в начале июня. Так что буквально через две недели в большинстве маленьких городов россияне собрали по 10 – 100 "стражей порядка", которых без регистрации и смс подготовки, медкомиссии и каких-либо задержек сразу же начали загонять в зону боевых действий. Именно так на убой вывезли тех, кого раньше считали неприкосновенными. Почему это произошло, читайте в материале 24 Канала.

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Хозяева стали рабами

О том, что российское командование собирается заменить почти всех "чиновников" и силовиков в так называемых "ДНР" и "ЛНР", было известно еще в июне 2022 года. Только вот никто из коллаборантов не верил в то, что Москва действительно планирует их предать. Большинство "чиновников", перешедших на сторону оккупанта, искренне верили в намерения Путина улучшить их жизнь, а также в то, что Россия отблагодарит их за верный труд. Однако захватчики имели на них свои планы, заключавшиеся в перераспределении властей путем замены местных деятелей на откомандированных из глубинки страны-террориста.

Каждый раз, когда захватчики объявляли о проведении какой-либо реформы, переаттестации или переходе на работу "по российским стандартам", в квазиреспубликах начинались массовые увольнения якобы непригодных к исполнению своих обязанностей предателей. С последующей мобилизацией всех, кто еще не достиг пенсионного возраста. При этом силовиков захватчики пытались не трогать до полной замены их руководящего состава. Впрочем, теперь дело дошло даже до тех, кто все 9 лет считал себя неприкосновенными – до "полицейских" среднего звена.

Большинство из них – бывшие работники украинской милиции, которые предали Родину и перешли на сторону врага, став полноценными "владельцами жизни". Именно они упорно искали проукраинских активистов, кошмарили бизнес, курировали обращение наркотиков и занимались бандитизмом. Однако теперь руководство оккупантов в их услугах не нуждается, поскольку всех участковых, ППСников и следователей просто поменяют на привезенных из России специалистов. "Правоохранителей" начали понемногу отправлять на фронт. При этом нововведения затронули не только рядовых террористов – на убой принудительно гонят уже и "майоров" и даже "полковников". И наплевать, что эти "офицеры" не могут выжить без посещения дорогих ресторанов. Хозяева стали рабами и теперь расплатятся жизнью за 9 лет господства в своих родных городах.

Подрыв Корнета – часть реформирования "милиции" на оккупированном Донбассе

Совершенно не зря эта "реформа" началась с провинциальных городков, поскольку, как показала практика, руководство "народной милиции" во многом опирается именно на своих подчиненных в маленьких населенных пунктах. Мол, если резко сменить верхушку и отправить на убой "стражей порядка" из Донецка и Луганска, в Алчевске, Макеевке, Брянске, Хрустальном, Горловке, Шахтерске и других городах начнутся бунты и хаос.

Более того, в так называемой "ЛНР" оккупанты как раз и пытались перераспределить силовую вертикаль с верхушки, но встретились с яростным сопротивлением и даже были вынуждены устроить подрыв главного "мента" Игоря Корнета. Обжегшись на ошибке, но передав четкое послание всем "генералам милиции", российские кураторы квазиобразований приступили к фактической ликвидации группировок "правоохранителей".

Самое же интересное в таком нововведении именно то, что, хотя с опозданием, россияне начали полноценное перераспределение всех рынков, что отразится на всем бизнесе Пушилина и Пасечника, на каждой схеме "народных мэров" и на потоках контрабанды. Кроме того, таким образом вполне могут отстранить от обогащения самого Кадырова, который за почти полтора года полномасштабной войны успел взять всех "правоохранителей" под свою крышу.

Никудышные бойцы, но хорошее "мясо"

Более или менее массово использовать разнообразных патрульных, следователей и участковых из Донбасса на фронте россияне начали ориентировочно 5 июня. Захватчики отправили первый отряд этих привыкших к спокойной службе предателей останавливать продвижение Сил Обороны Украины в пригород Бахмута.

Без подготовки и экипировки. Мол, вы полицейские, и так стрелять умеете. Понятно, что опытные украинские защитники быстро расправились с необученным к работе в окопах "пушечным мясом", но на замену им отправили новые отряды. Их участие также было вполне предсказуемым.

Конечно, массовая гибель тех, кто еще вчера приносил домой пачки с долларами, пьянствовал в кабаках и гонял на крутых машинах, немного расстроила жен "милиционеров". Они все время считали, что мужчины всегда смогут отсидеться и снабжать их всем необходимым, однако теперь Россия стала для них "государством, которому не стоит служить". Впрочем, если родственники полицаев переживают по большей части о своем будущем, сами правоохранители больше заботятся о собственной жизни. Потому что одно дело – предать Украину и чувствовать себя у себя в районе князьком, а совсем другое – оказаться в окопе с заградотрядом за спиной.

Совсем не удивительно, что в подобных отрядах дезертирство просто сверхраспространено, а чтобы "полицейские" не разбежались, их вынужденно охраняет гораздо больше представителей расстрельных команд, чем даже отпущенных зэков.

Тем не менее, некоторым взводам все же удается скрыться. Например, полицейским из Чистякового (бывший Торез), которые 12 июня сбежали с позиций из-под Бахмута, были объявлены в розыск. В качестве наказания за дезертирство, россияне решили отправить еще больше "милиционеров" из этого города на фронт.

В Чистяковом произошел внезапный локальный бунт

Новость о том, что более 50 кабинетных полицаев заставят умереть на самом передке, жены "офицеров" встретили с серьезным возмущением. Женщины, которые не бунтовали, когда на фронт отправляли совсем рядовых "милиционеров", даже вышли на акцию протеста и перекрыли дорогу возле горотдела. Возглавляла этот бунт супруга руководителя следственного отделения "полиции" Чистякового Николая Корнеева. Ей, конечно, очень не понравилось, что на передовую отправили целого "майора", а не каких-то простых "стражей порядка".



Предатель Украины Корнеев с женой Ольгой, организовавшей митинг в оккупированном Чистяково / Фото из соцсетей сепаратистки

Обиженные отношением к "полицейским" женщины даже звонили в отдел кадров и жаловались, что их мужчин вывезли в Мариуполь, откуда отправляют в Запорожскую область. Корнеева, как жена одного из топов "милиции" и вообще заявила, что "правоохранители" отказываются служить России как государству, где обманным путем отправляют на войну". Разумеется, все стонания предательниц ни к чему не привели, хотя по телефону им и объяснили, что "все находятся на полигоне, поэтому пока никаких нарушений закона не произошло".

Спасти своих кормильцев жены пытались даже попытками надавить на то, что "без милиции в городе некому будет следить за порядком", однако (как неожиданно), им апеллировали, мол, недавно патрулировать населенный пункт прибыли отряды Росгвардии, а вместо их мужчин вскоре прибудут другие российские полицейские.

Смотрите видео бунта жен "полицейских"-предателей в Чистяково:

Самих же "правоохранителей", конечно, отправят на убой, несмотря на любые жалобы и попытки жен их отмазать. И, конечно, никто из них не вернется с линии фронта. Более того, через несколько дней воевать отправят другую порцию предателей, включая уже высшее руководство "милиции". Так что плановая замена местных террористов на российских оккупантов на оккупированных территориях Донбасса проходит без задержек, а на реальную ситуацию в городах такая реформа, на самом деле, никак не будет влиять. Ведь местные "стражи" насиловали, убивали и пытали отнюдь не меньше, чем "залетные" буряты.

Молчать нельзя говорить

Что интересно, в соцсетях так называемых "ДНР" и "ЛНР" упоминания о каких-то бунтах жен полицаев найти очень трудно. Администраторы чистяковского сообщества "Подслушаны в Торезе" и вообще заявили, что "мобилизации нет, как и официальной информации о том, что мужчин забрали на войну". Мол, если кого-то куда-то и отправили, то "точно не на передок".



В местных сообществах информацию о мобилизации "стражей порядка" распространять не хотят / Скриншот местного телеграм-канала

Однако и без каких-либо дополнительных комментариев понятно, куда именно россияне загонят предателей, ведь об отношении оккупантов к местным жителям, даже если те завернулись в триколор, известно всем. В сообществах других городов или вообще не было никаких митингов, или этот факт совсем удачно скрыли. Ведь на оккупированных территориях за лишние разговоры можно лишиться жизни.

Так что ни "чиновники", ни другие "силовики" за своих отправленных насмерть не будут вступаться. По крайней мере, до того момента, пока их самих не начнут гнать на фронт, а этот момент обязательно наступит. Поскольку после "майоров" и "полковников" придет черед "депутатов", "народных мэров" и других представителей оккупационной администрации. Пока все руководство регионов не будет заменено россиянами.