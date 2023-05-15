Соответствующую информацию распространяют российские пропагандисты, пишет 24 канал. В сообщении говорится, что Корнет якобы получил тяжелое ранение.

Смотрите также Точно в цель, или операция "Руст-2": кому выгодна первая с 1942 года бомбардировка Кремля

Корнет якобы находится в реанимации

Также он якобы находится в реанимации. Однако официальной информации, действительно ли так называемый глава "МВД" действительно пострадал – нет.

Вероятный инцидент с Корнетом может быть следствием внутренней розни между оккупантами. Журналисты "Донбасс.Реалии" напоминают о борьбе за власть в оккупированном Луганске.

В частности, о конфликте между предводителем группировки "ЛНР" Леонидом Пасечником и Корнетом. Как утверждали тогда источники проекта в украинской разведке, Пчеловод не контролировал Корнета и активно собирал на него компромат.



Игорь Корнет / Фото росСМИ

Оккупанты сразу же после взрыва в центре Луганска заявили о "теракте" и обвинили в его организации Украину.