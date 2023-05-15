Там размещались российские оккупанты. По состоянию на утро 15 мая из помещения шел черный дым, пишет 24 Канал.

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"Хлопок" в оккупированном Луганске

Утро (15 мая – 24 Канал) в Луганске началось с ракетного удара по территории ВВАУШа (авиационное училище), где располагаются оккупанты,

– написал журналист Денис Казанский.

Он также объяснил, что с 2015 года в Луганске спокойно, ведь Украина соблюдала минские соглашения, и никто не боялся никаких ударов. Именно поэтому российские захватчики в городе размещались открыто и вели себя беззаботно.

"Сейчас командование (России – 24 Канал) лихорадочно ищет, куда бы переместить склады и расположение. Но всего за несколько дней сделать это тупо невозможно. Поэтому каждый прилет по Луганску сейчас – это большие потери оккупационных войск", – пояснил журналист.

Пропагандисты написали, что на месте прилета работали экстренные службы. Там отметили, что уточняют количество пострадавших.

Во временно оккупированном Луганске тревожно: смотрите видео

Пропаганда сообщает о прилетах в Луганске: смотрите видео

У оккупантов прилетело в место их базирования: смотрите видео

Взрывы в Токмаке на Запорожье

Во временно оккупированном Токмаке на Запорожье взрывы прогремели утром 15 мая. Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко написал, что в Токмаке на Запорожье сейчас настоящее "доброе утро" от ВСУ.

Взрывы в Токмаке: смотрите видео

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в городе прозвучала серия взрывов: "А как неделю начали, так ее и проведут. Уточняем детали, где взрывается".

Во временно оккупированном Токмаке тревожно: смотрите видео

Обратите внимание! Буквально 12 мая во временно оккупированном Луганске прилетело в нефтехранилище и базу техники российских захватчиков. Два взрыва прогремели вечером, пропаганда написала об атаке ВСУ и якобы работе их ПВО.

Уже 13 мая в американском Институте изучения войны заявили, что весь российский тыл – в пределах досягаемости ракет Storm Shadow, которые Великобритания предоставила Украине.