Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, за время оккупации россияне хорошо научились рыть окопы.

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Наши воины научились противодействовать российской тактике

Гайдай отдал должное российской армии – зарываться в землю они умеют. Окопы, блиндажи – каждая лесополоса на Луганщине заминирована наголову, или перерыта оккупантами.

"Будет трудновато, выкуривать их непросто, но наши воины научились и умеют хорошо это делать. Некоторые наши подразделения, как асы работают с дронами, и в течение недели так кошмарят россиян, что те либо бегут, либо оканчивают жизнь самоубийством, чтобы не жить в том аду, в котором они находятся", – заявил экс-председатель Луганской ОВА.

Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотреть видео

Гайдай отметил, что прорвать оборонительные редуты россиян будет тяжело, ведь времени прошло достаточно – полгода они зарывались и строили свои оборонительные позиции.

Да, Россия это огромная военная машина, но она остается советской. Украинские Силы обороны все-таки почти полностью западного образца,

– добавил он.

Ситуация в Луганской области