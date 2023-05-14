Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, за время оккупации россияне хорошо научились рыть окопы.
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Наши воины научились противодействовать российской тактике
Гайдай отдал должное российской армии – зарываться в землю они умеют. Окопы, блиндажи – каждая лесополоса на Луганщине заминирована наголову, или перерыта оккупантами.
"Будет трудновато, выкуривать их непросто, но наши воины научились и умеют хорошо это делать. Некоторые наши подразделения, как асы работают с дронами, и в течение недели так кошмарят россиян, что те либо бегут, либо оканчивают жизнь самоубийством, чтобы не жить в том аду, в котором они находятся", – заявил экс-председатель Луганской ОВА.
Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотреть видео
Гайдай отметил, что прорвать оборонительные редуты россиян будет тяжело, ведь времени прошло достаточно – полгода они зарывались и строили свои оборонительные позиции.
Да, Россия это огромная военная машина, но она остается советской. Украинские Силы обороны все-таки почти полностью западного образца,
– добавил он.
Ситуация в Луганской области
- По данным Генштаба, основные усилие российские войска сосредоточиваются на направлениях в Донецкой области. В Луганской области продолжаются позиционные бои.
- Во временно оккупированном Луганске два дня подряд взрывы на военных объектах. По данным ISW, российский тыл в Луганской области находится в пределах досягаемости ракет Storm Shadow.
- Также недавно партизаны группы "Атеш" проникли на территорию нефтебазы в Ровеньках на оккупированной Луганщине.