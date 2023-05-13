Партизаны подчеркнули, что этот объект крайне важен для российской армии. Ведь, если нефтебазу выведут из строя, то военный потенциал всей восточной группировки врага сведется к минимуму.

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Партизаны "Атеша" следят за россиянами в Ровеньках

Активисты движения "Атеш" уже достаточно давно следят за кафирами в Ровеньках. Этот город является одним из военных хабов российской армии, куда они поставляют свою технику и горюче-смазочные материалы.

На фото партизаны показали основные дороги, которыми пользуются россияне для перевозок, а также территорию самой нефтебазы в городе.

"Атеш" проник на территорию нефтебазы в городе Ровеньки / Фото "Атеша":

Представители движения подчеркнули, что делают все возможное, чтобы россиянам было сложно передвигать свою технику оккупированным украинским городом.

Рашистам не удастся сберечь свою логистику, мы это гарантируем!

– отметили в "Атеше"

В партизанском движении также заявили, что военная инфраструктура российских солдат существенно выведена из строя. По их словам, это работа как военной разведки, так и партизанских движений на оккупированных украинских территориях.

"Атеш" зафиксировал технику россиян в Ровеньках: смотрите видео

Обратите внимание! "Атеш" – военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины и в России. Он был создан украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года после полномасштабного российского вторжения в нашу страну.

Украинское движение сопротивления работает на временно оккупированных территориях