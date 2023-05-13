Партизани наголосили, що цей об'єкт є вкрай важливим для російської армії. Адже, якщо нафтобазу виведуть з ладу, то військовий потенціал всього східного угруповання ворога зведеться нанівець.

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Партизани "Атешу" слідкують за росіянами в Ровеньках

Активісти руху "Атеш" вже досить давно слідкують за окупантами в Ровеньках. Це місто є одним з військових хабів російської армії, куди вони постачають свою техніку та паливно-мастильні матеріали.

На фото партизани показали основні дороги, якими користуються росіяни для перевезень, а також територію самої нафтобази в місті.

"Атеш" проник на територію нафтобази у місті Ровеньки / Фото "Атешу":

Представники руху наголосили, що роблять все можливе, щоб росіянам було складно пересувати свою техніку окупованим українським містом.

Рашистам не вдасться зберегти свою логістику, ми це гарантуємо!

– зазначили в "Атеші"

У партизанському русі також зауважили, що військова інфраструктура російських солдатів суттєво виведена з ладу. За їхніми словами, це робота як військової розвідки, так і партизанських рухів на окупованих українських територіях.

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Зверніть увагу! "Атеш" – військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України та в Росії. Він був створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року після повномасштабного російського вторгнення в нашу країну.

Український рух спротиву працює на тимчасово окупованих територіях