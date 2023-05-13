Партизани наголосили, що цей об'єкт є вкрай важливим для російської армії. Адже, якщо нафтобазу виведуть з ладу, то військовий потенціал всього східного угруповання ворога зведеться нанівець.
Дивіться також Сюрприз спрацював, – рух "Атеш" розповів про полювання на Прілєпіна
Партизани "Атешу" слідкують за росіянами в Ровеньках
Активісти руху "Атеш" вже досить давно слідкують за окупантами в Ровеньках. Це місто є одним з військових хабів російської армії, куди вони постачають свою техніку та паливно-мастильні матеріали.
На фото партизани показали основні дороги, якими користуються росіяни для перевезень, а також територію самої нафтобази в місті.
"Атеш" проник на територію нафтобази у місті Ровеньки / Фото "Атешу":
Представники руху наголосили, що роблять все можливе, щоб росіянам було складно пересувати свою техніку окупованим українським містом.
Рашистам не вдасться зберегти свою логістику, ми це гарантуємо!
– зазначили в "Атеші"
У партизанському русі також зауважили, що військова інфраструктура російських солдатів суттєво виведена з ладу. За їхніми словами, це робота як військової розвідки, так і партизанських рухів на окупованих українських територіях.
"Атеш" зафіксував техніку росіян в Ровеньках: дивіться відео
Український рух спротиву працює на тимчасово окупованих територіях
- Нещодавно агенти руху "Атеш" проникли на ключові фортифікаційні споруди в Криму. Вони показали лінії оборони в Красноперекопську, Джанкої та Міжводному.
- Крім цього, рух "Атеш" опублікував досить цікаве відео, де вони "передають привіт" окупантам в Сімферопольській "адміністрації". За словами партизанів, час розплати обов'язково настане.
- Наприкінці квітня активісти "Атешу" ліквідували 2 російських загарбників, які регулярно знущалися з мирних жителів окупованої Херсонщини. Це була частина операції "Українська ніч".