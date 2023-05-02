Так партизанський рух "Атеш", створений українцями та кримськими татарами, опублікував цікаве відео. На ньому учасники руху "передають привіт" окупантам в Сімферопольській адміністрації.

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Партизани обіцяють розплату

Пропагандисти стверджують, що жодного підпільного руху у Криму немає. Але на те вони й пропагандисти, які відпрацьовують свої брудні гроші. Але говоритимуть зовсім протилежне, коли за ними прийдуть!

– йдеться у повідомленні.

Партизани наголошують, що вони продовжуватимуть вести розвідку на окупованих територіях та стежити за колаборантами.

Рух "Атеш" стежить за окупаційними адміністраціями: дивіться відео

"Розплата настане!", – додали у пості.

Зауважте! "Атеш" – військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення. 11 листопада партизани руху ліквідували у лікарнях Сімферополя 30 російських військовослужбовців. Згодом 11 грудня рух взяв відповідальність за підпал казарм із російськими військовими у селищі Радянське.

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