Так партизанський рух "Атеш", створений українцями та кримськими татарами, опублікував цікаве відео. На ньому учасники руху "передають привіт" окупантам в Сімферопольській адміністрації.
Дивіться також Після "бавовни" у Севастополі кораблі Росії бояться заходити у бухти півострова, – Гуменюк
Партизани обіцяють розплату
Пропагандисти стверджують, що жодного підпільного руху у Криму немає. Але на те вони й пропагандисти, які відпрацьовують свої брудні гроші. Але говоритимуть зовсім протилежне, коли за ними прийдуть!
– йдеться у повідомленні.
Партизани наголошують, що вони продовжуватимуть вести розвідку на окупованих територіях та стежити за колаборантами.
Рух "Атеш" стежить за окупаційними адміністраціями: дивіться відео
"Розплата настане!", – додали у пості.
"Бавовна" в Криму: останні новини
- У тимчасово окупованому Севастополі вранці 29 квітня прогриміли 2 потужні вибухи. Як виявилось, прилетіло по нафтобазі у Козачій бухті – там почалась масштабна пожежа.
- Пропагандисти, як завжди, почали звинувачувати українських військових. Вони встигли заявити, що бухту атакували "українські безпілотники", а вибухи стались на об'єкті, який не призначений для цивільних.
- Цікаво, що після цього російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку – раптово вони хочуть з'їздити до себе додому відпочити.
- Крім того, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що тепер росіяни не заходять до Севастопольської бухти, де вони заправляли свої судна. Вони бояться, що там їхні кораблі може уразити українська зброя.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що після інциденту почали ширитись розмови, що насправді російська ППО не здатне забезпечити оборону стратегічних об'єктів.