Так партизанское движение "Атеш", созданное украинцами и крымскими татарами, опубликовало интересное видео. На нем участники движения "передают привет" оккупантам в Симферопольской администрации.

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Партизаны обещают расплату

Пропагандисты утверждают, что ни одного подпольного движения в Крыму нет. Но на то они и пропагандисты, отрабатывающие свои грязные деньги. Но будут говорить совершенно противоположное, когда за ними придут!

– говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что они будут продолжать разведку на оккупированных территориях и следить за коллаборантами.

Движение "Атеш" следит за оккупационными администрациями: смотрите видео

"Расплата придет!", – добавили в посте.

Заметьте! "Атеш" – военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения. 11 ноября партизаны движения ликвидировали в больницах Симферополя 30 российских военнослужащих. Впоследствии 11 декабря движение взяло ответственность за поджог казарм с российскими военными в поселке Советское.

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