Керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" розповіла, що після вибухів у Севастополі на Козачій бухті російські окупанти вивели більше кораблів у Чорне море. Про це пише 24 Канал.

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Україна ще далі відігнала російські судна

Тепер росіяни не заходять до Севастопольської бухти, де вони заправляли свої судна. Вони бояться, що там їхні кораблі може уразити українська зброя. За словами Гуменюк, наразі в морі 10 ворожих кораблів, які маневрують максимально розосереджено в районі, який "вважають для себе поки що безпечним" – ближче до південно-східного узбережжя Криму.

Довідка. Севастопольська бухта – вузька затока, яка простягається на 8 кілометрів вглиб Кримського півострова. Її береги порізані й утворюють безліч бухт.

Вони (росіяни – 24 Канал) свою присутність у Чорному морі посилили, але посилили її в тому сенсі, що почали там маневрувати, майже не заходячи в ті бухти, які вони колись називали "рідною гаванню",

– розповіла Гуменюк.

Кораблі агресора тепер заправляються в Росії

Наталія Гуменюк повідомила, що тепер російські кораблі йдуть заправлятися до Новоросійська, а не до бухт Севастополя.

Вони намагаються бути якнайдалі від берега, який контролює Україна та її далекобійна зброя,

– додала вона.

Що передувало