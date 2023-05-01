Партизани закликали мешканців відправляти їм будь-яку інформацію про цей об'єкт. Варто зазначити, що там вже була потужна "бавовна" 8 жовтня 2022 року.
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Окрім цього, після вибухів у Севастополі, який пролунали 29 квітня, на Керченському мосту утворились затори – машини там стояли навіть добу.
До чого закликав рух "Атеш"
Нас цікавить будь-яка інформація про цей об'єкт. Підрозділи, які ведуть охорону, яка і коли транспортується техніка, які роботи з ремонту та оборони мосту ведуться,
– пояснили партизани.
Вони закликали людей надсилайте фото, відео та інформацію:
У Севастополі лунали потужні вибухи
- В тимчасово окупованому Севастополі вдосвіта 29 квітня один за одним пролунали два вибухи. Після цього в Козачій бухті спалахнула масштабна пожежа.
- Згодом стало відомо, що вогонь спалахнув на нафтобазі. Як наслідок, знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна місткість – орієнтовно 40 тисяч тонн. Пожежі приписали 4 рівень – найважчий з усіх можливих.
- Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз розповів, що після вибухів в Козачій бухті їм надіслали координати Феодосійської нафтобази та інших. Він пояснив, що Меджліс постійно передає дані українським військовим.