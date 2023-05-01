Партизани закликали мешканців відправляти їм будь-яку інформацію про цей об'єкт. Варто зазначити, що там вже була потужна "бавовна" 8 жовтня 2022 року.

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Окрім цього, після вибухів у Севастополі, який пролунали 29 квітня, на Керченському мосту утворились затори – машини там стояли навіть добу.

До чого закликав рух "Атеш"

Нас цікавить будь-яка інформація про цей об'єкт. Підрозділи, які ведуть охорону, яка і коли транспортується техніка, які роботи з ремонту та оборони мосту ведуться,

– пояснили партизани.

Вони закликали людей надсилайте фото, відео та інформацію:

в особисті повідомлення "Атеш";

на платіжний-бот "ТукТук".

У Севастополі лунали потужні вибухи