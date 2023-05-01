Партизаны призвали жителей отправлять им какую-либо информацию об этом объекте. Стоит отметить, что там уже был мощный "хлопок" 8 октября 2022 года.

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Кроме этого, после взрывов в Севастополе, прогремевших 29 апреля, на Керченском мосту образовались пробки – машины там стояли даже сутки.

К чему призвало движение "Атеш"

Нас интересует любая информация об этом объекте. Подразделения, ведущие охрану, какая и когда везется техника, какие работы по ремонту и обороне моста ведутся,

– объяснили партизаны.

Они призвали людей отправлять фотографии, видео и информацию:

в личные сообщения "Атеш";

на платежный-бот "ТукТук".

В Севастополе раздавались мощные взрывы