В сети распространяют фантастические и апокалиптические фото и видео пожара, передает 24 Канал.

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Известно, что примерно в 04:20 29 апреля в оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв, а через минуту еще один. После этого на нефтебазе в Казачьей бухте возник масштабный пожар, столб дыма, от которого видят жители всех районов города.

В соцсетях пишут, что местные начинают паниковать, но так называемые власти не собираются проводить эвакуацию и производить замеры воздуха, чтобы доказать, что все безопасно. Сейчас на месте инцидента работают 18 команд пожарных, ситуацию "контролируют" представители местных оккупационных властей.

В соцсетях начали появляться многочисленные видео и фотографии масштабного пожара. На них видно, что горит значительная территория, и огонь от пожара поднимается высоко над городом.

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Впоследствии оккупанты признали, что в захваченном Севастополе произошел "хлопок" на объекте, который не предназначен для гражданских. Из заявлений врага можно заключить, что "хлопок" посетил военный объект. Можно предположить, что это горючее было предназначено для военной техники.

Кстати оккупанты заявили, что планируют потушить пожар ближе к 18:00. Резервуары, расположенные рядом с горящими цистернами, постоянно охлаждают.