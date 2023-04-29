Так называемый "губернатор" временно оккупированного Россией Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что пожар в Казачьей бухте никак не повлияет на ситуацию с поставкой топлива в Севастополь, пишет 24 Канал.

Смотрите также Джанкойский салют или Восстание машин: почему оккупированный Крым никогда не будет спать спокойно

Оккупанты признают, что в Казачьей бухте сложный пожар

По его словам, эти резервы не были задействованы для поставок топлива на автозаправочные станции. Следовательно, можно предположить, что топливо было предназначено для военной техники.

Развожаев сообщил, что пожар в Казачьей бухте серьезный и скоро его потушить не удастся. По его словам, в результате "хлопка" никто не пострадал.

Что известно о "хлопке" в Казачьей бухте

В субботу, 29 апреля, около 4 утра во временно оккупированном Севастополе прогремел взрыв. В СМИ появилась информация, что в результате взрыва произошел пожар на нефтебазе в Казачьей бухте.

Ставленники Кремля в оккупированном Крыму заявляют, что "хлопок" вызвала атака беспилотника. Кто именно атаковал Казачью бухту – неизвестно. Местные СМИ пишут, что беспилотник якобы подлетел с мыса Фиолент.

Нефтебазу в Казачьей бухте видно даже из космоса. На спутниковых снимках можно увидеть, что она расположена в порту и никоим образом не защищена

Следует отметить, что "хлопок" неоднократно происходил в Казачьей бухте. В частности, 28 августа 2022 года в районе мыса Фиолент и Казачьей бухты тоже слышали взрывы.

В течение одного дня активисты зафиксировали в Казачьей бухте сразу 10 взрывов. Тогда могла работать ПВО российских оккупантов. Кроме того, сообщалось, что в Крыму упала ракета "Оникс", которой захватчики пытались атаковать Украину.

Еще один случай "хлопка" в Казачьей бухте зафиксировали 1 октября 2022 года. В соцсетях писали о серии взрывов и выстрелов, доносившихся из Казачьей бухты.

Пропагандисты сообщили, о том, что в районе бухты якобы происходили учения оккупантов.