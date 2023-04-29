Казачья бухта расположена в 15 километрах от центра Севастополя, к северо-западу мыса Фиолент, между Камышевой бухтой и мысом Фиолент, пишет 24 Канал. Именно в Казачьей бухте раздался мощный взрыв, после чего начался пожар

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Казачью бухту якобы атаковали беспилотники

Взрыв раздался около 4 утра. "Хлопок" произошел на нефтебазе в Казачьей бухте. По предварительной информации оккупационных властей, взрыв якобы произошел из-за попадания БПЛА.

Смотрите на карте, где расположена Казачья бухта

Кремлевские пропагандисты сообщили, что "хлопок" произошел именно в порту.

Раньше "хлопок" уже был в Казачьей бухте

В прошлом году в Казачьей бухте оккупационные власти могли неоднократно наблюдать цветение "хлопка". В частности, 28 августа 2022 года в районе мыса Фиолент и Казачьей бухты слышали взрывы.

Местные жители заявили о десяти случаях "хлопка" в Казачьей бухте. По предварительной информации, сработало ПВО российских оккупантов. Также была версия, что в Крыму упала ракета "Оникс", которой захватчики атаковали Украину.

Активисты зафиксировали в Казачьей бухте в течение 28 августа сразу 10 взрывов.

"Хлопок" вернулся в Казачью бухту в октябре 2022 года. В частности, 1 октября в соцсетях местные писали о серии взрывов и выстрелов, которые были слышны в разных районах Севастополя. В течение полутора часов звуки взрывов доносились из Казачьей бухты.

Пропагандистские телеграм-каналы сообщили о том, что в районе бухты якобы происходили учения оккупантов.