Козача бухта розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя, на північний захід мису Фіолент, між Комишевою бухтою і мисом Фіолент, пише 24 Канал. Саме в Козачій бухті пролунав потужний вибух, після чого почалася пожежа.
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Козачу бухту нібито атакували безпілотники
Вибух пролунав близько 4 ранку. "Бавовна" сталася на нафтобазі в Козачій бухті. За попередньою інформацією окупаційної влади, вибух нібито стався через влучання БпЛА.
Дивіться на карті, де розташована Козача бухта
Кремлівські пропагандисти повідомили, що "бавовна" сталася саме в порту.
Раніше "бавовна" вже була в Козачій бухті
Торік у Козачій бухті окупаційна влада могла неодноразово спостерігати цвітіння "бавовни". Зокрема, 28 серпня 2022 року в районі мису Фіолент і Козачої бухти чули вибухи.
Місцеві жителі заявили про десять випадків "бавовни" в Козачій бухті. За попередньою інформацією, спрацювала ППО російських окупантів. Також була версія, що в Криму впала ракета "Онікс", якою загарбники атакували Україну.
Активісти зафіксували в Козачій бухті протягом 28 серпня відразу 10 вибухів.
"Бавовна" повернулася у Козачу бухту у жовтні 2022 року. Зокрема, 1 жовтня у соцмережах місцеві писали про серію вибухів та пострілів, які було чути у різних районах Севастополя. Протягом півтори години звуки вибухів доносилися з Козачої бухти.
Пропагандистські телеграм-канали повідомили про те, що у районі бухти нібито відбувалися навчання окупантів.