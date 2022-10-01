Місцеві мешканці пишуть про звуки вибухів у різних районах міста. Пізніше пропагандистські телеграм-канали вирішили заявити про навчання окупантів, повідомляє 24 канал.

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Що відбувається у Севастополі

У соцмережах місцеві писали про серію вибухів та пострілів, які було чути у різних районах міста. Зокрема протягом 1,5 години звуки вибухів доносилися з Козачої бухти біля Севастополя.

Та потім пропагандистські телеграм-канали повідомили про те, що у районі бухти нібито проходять навчання окупантів. Саме цим і пояснили звуки вибухів та пострілів.

Вибухи в аеропорті Бельбек

У мікрорайоні Любимівка близько 17:10 1 жовтня пролунали вибухи. Російські ЗМІ заявили про нібито збиття безпілотника.

Окрім того, сильні вибухи почули в житловому масиві Балаклава, що на півдні Севастополя.

Водночас вибухи пролунали у Севастополі на аеродромі Бельбек. Звідти підійнявся стовп чорного диму. Так званий "губернатор" Севастополя, гауляйтер Міхаіл Развожаєв поспішив сказати, що в російських окупантів так звана позаштатна ситуація на аеродромі Бельбек.

За словами Развожаєва, під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і спалахнув. Згодом в мережі оприлюднили відео, на якому видно, як винищувач викотився за лінію смуги та вибухнув.

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