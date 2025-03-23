23 марта около 18:00 в управление полиции в Беляевке вошла женщина с пакетом. Вероятно, в нем была взрывчатка, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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В Одесской области мог произойти теракт

В результате детонации взрывного устройства погибла женщина и еще трое полицейских получили незначительные повреждения.

Служба безопасности классифицировала взрыв в здании полиции как попытку теракта и уже открыла соответствующее уголовное производство.

СБУ и Нацполиция проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.

"О дальнейших деталях расследования будем информировать дополнительно", – отметили в ведомстве.

Напомним, что взрывы в общественных зданиях и местах в Украине участились. Эти теракты готовит Россия руками украинских граждан. Так, недавно оккупанты взорвали двух подростков в Ивано-Франковске, которых предварительно завербовали.