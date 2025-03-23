23 березня близько 18:00 до управління поліції у Біляївці зайшла жінка з пакетом. Ймовірно, у ньому була вибухівка, передає 24 Канал із посиланням на СБУ.

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На Одещині міг статися теракт

Внаслідок детонації вибухового пристрою загинула жінка та ще троє поліцейських отримали незначні ушкодження.

Служба безпеки класифікувала вибух у будівлі поліції як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Наразі СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

"Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що вибухи у громадських будівлях та місцях в Україні почастішали. Ці теракти готує Росія руками українських громадян. Так, нещодавно окупанти підірвали двох підлітків в Івано-Франківську, яких попередньо завербували.