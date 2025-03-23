По телеграм-каналам распространяются кадры взрыва в Беляевке, детали передает 24 Канал.

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Кадры взрыва в отделении полиции в Одесской области 23 марта

Беляевка – город в 50 километрах от Одессы. Именно там, по данным СМИ, и произошел взрыв в здании полиции. Официально в пресс-службе полиции место взрыва не называли.

Смотрите видео взрыва в Одесской области (18+, также есть нецензурная лексика)

Видно, что внутри здание разрушено. Также заметно, как по лестнице поднимается медик.

По одной из версий, женщина принесла взрывчатку в участок и взорвалась вместе с ней.

Сейчас известно, что правоохранители работают на месте взрыва в здании полиции. Они устанавливают обстоятельства и детали происшествия, а все детали обещают предоставить позже.

В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ,

– сказано в заметке Нацполиции.

В сети писали, что женщине оторвало ноги.