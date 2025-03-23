Телеграм-каналами ширяться кадри вибуху в Біляївці, деталі передає 24 Канал.
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Кадри вибуху у відділку поліції на Одещині 23 березня
Біляївка – місто за 50 кілометрів від Одеси. Саме там, за даними ЗМІ, і стався вибух у будівлі поліції. Офіційно у пресслужбі поліції місце вибуху не називали.
Дивіться відео вибуху на Одещині (18+, також є нецензурна лексика)
Видно, що всередині будівля зруйнована. Також помітно, як сходами підіймається медик.
За однією з версій, жінка принесла вибухівку до відділку та вибухнула разом із нею.
Наразі відомо, що правоохоронці працюють на місці вибуху в будівлі поліції. Вони встановлюють обставини та деталі події, а всі деталі обіцяють надати згодом.
Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ,
– сказано в дописі Нацполіції.
У мережі писали, що жінці відірвало ноги.