Правоохоронці працюють на місці вибуху в будівлі поліції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Одещини.
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Що відомо про вибух у поліцейському відділку на Одещині
Обставини та деталі встановлюються. Деталі згодом,
– написали у поліції.
У соцмережах також поділилися кадрами із місця події.
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Місцеві ЗМІ також стверджують, що загибла жінка принесла до відділку поліції пакет із вибухівкою. Після цього й пролунав вибух.
У соцмережах також опублікували кадри приміщення усередині.
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