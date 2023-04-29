Вогонь охопив майже одну тисячу квадратних кілометрів. До ліквідації пожежі залучено 18 команд пожежників, які намагаються приборкати її вже понад 6 годин. Усе, що відомо про "бавовну" в Козачій бухті – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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"Бавовна" завітала до Севастополя

На ранок 29 квітня до Севастополя завітала “бавовна”. Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що перший вибух пролунав близько 4 ранку, через хвилину – ще один. Після цього на нафтобазі у Козачій бухті спалахнула масштабна пожежа.

У Севастополі масштабна пожежа: дивіться відео

На місце інциденту відразу прибули усі необхідні спецслужби та представники окупаційної влади. Зокрема, так званий губернатор Севастополя Міхаїл Развожаєв заявив, що бухту буцімто атакували БпЛА.

Горить резервуар з паливом у районі вулиці братів Манганарі у Козачій бухті. За попередньою інформацією, спалах стався через влучення БпЛА,

– заявили пропагандисти.

За попередніми даними, унаслідок вибуху та пожежі ніхто не постраждав. Вогонь охопив 4 цистерни з пальним.

Де розташована Козача бухта

Козача бухта розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя, на північний захід мису Фіолент. За два кілометри від нафтобази – аеродром Севастополя.

Дивіться на карті, де сталися вибухи у Севастополі

Нафтобазу у Козачій бухті також дуже добре видно на супутникових знімках.



Нафтобаза у Козачій бухті з космосу / Фото Сергія Стерненка



Нафтобаза у Севастополі на супутникових знімках / Скриншот з Google-карти

Раніше до Козачої бухти вже зазирала "бавовна". У серпні та жовтні 2022 року. Влітку окупанти заявили про роботу ППО, але існувала й інша версія – в Криму впала ракета "Онікс", якою загарбники атакували Україну. А ось "бавовну" восени пояснити не вдалося. Пропагандистські телеграм-канали повідомили про те, що у районі бухти нібито відбувалися навчання окупантів, але місцеві жителі були іншої думки.

На місце пожежі приїхали окупанти

Аби заспокоїти населення та "проконтролювати ситуацію", до Козачої бухти вирушили декілька представників окупаційної влади. Зокрема, і так званий губернатор Севастополя Міхаїл Развожаєв.

Окрім нього до нафтобази приїхали й інші окупанти – "начальник головного управління МНС у Севастополі" Олексій Рохлін, "тимчасовий виконувач обов'язків начальника УМВС Росії у Севастополі" Олексій Михайлов та "прокурор міста" Максим Жук.

Як заявив головний кремлівський посіпака Севастополя Развожаєв, всі вони приїхали у Козачу бухту, аби "врегулювати" інцидент з пожежею.

Над ліквідацією пожежі працюють 18 команд пожежників, що сягає близько 60 осіб. Окрім того, вони очікують прибуття пожежного поїзда, оскільки вогонь охопив велику територію нафтобази.

Пожежники намагаються загасити вогонь: дивіться відео

Нині тривають заходи щодо ліквідації пожежі. Самі окупанти заявляють, що через велику кількість пального, ліквідація пожежі може тривати ще декілька годин.

Чи вплине пожежа на ситуацію з пальним

Так званий губернатор Севастополя заявив, що пожежа на нафтобазі ніяк не вплине на ситуацію з пальним у місті. За його словами, ці резерви не були долучені до постачання пального на АЗС. Відтак, можна припустити, що воно було призначено для військової техніки.

Окрім того, у Козачій бухті працюють екологи, які перевіряють концентрацію шкідливих речовин у повітрі.

Стовп диму від пожежі огорнув місто

Місцеві жителі у мережі активно поширювали світлини та відео з місця події. Як видно з кадрів, стовп чорного диму від пожежі бачили у різних районах міста.

Стовп диму здіймається у небо: дивіться відео

Кадри пожежі публікують у соцмережах:

Згодом у мережі росіяни в Криму почали панікувати, проте місцева окупаційна влада швидко "заспокоїла" людей, заявивши, що цивільним об'єктам нічого не загрожує.

Реакція українців на "бавовну" в Криму

В соцмережах українці відреагували на вибухи та пожежу в Криму. До прикладу, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також оприлюднив декілька світлин з окупованого Севастополя і зазначив, що підготовка до курортного сезону у Криму триває.

Деякі у мережі жартують, що у Севастополі було "по-домашньому", а нині стало ще "тепліше".

Як українці відреагували на вибухи в Криму – дивіться у каруселі: