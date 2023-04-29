Так, перед Керченським мостом утворився величезний затор на виїзд з Криму. Його фото оприлюднили у кримських телеграм-каналах, повідомляє 24 Канал.

До речі Божа кара за Умань, – у ГУР оцінили наслідки "бавовни" в Криму

Деякі люди повиходили з машин й чекають на вулиці. Зазначимо, що окупанти здійняли паніку одразу. Це все супроводжувалася закликами й надалі бомбити мирні українські міста та вбивати людей. Телеграм заполонили сотні гнівних коментарів загарбників.



Затор на Керченському мості / Фото з телеграму

"Бавовна" в Севастополі: що відомо

У Севастополі 29 квітня зайнялась масштабна пожежа на нафтобазі. Було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. А їх загальну місткість оцінюють у близько 40 тисяч тонн.

Важливо, що нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту Росії. Загарбники визнали, що пожежу на паливній базі швидко загасити не вдасться. Це 4 рівень – найскладніший з усіх можливих.

За традиційною риторикою, окупанти розповідали, що нафтобазу нібито атакували українські безпілотники, а вибухи стались на об'єкті, який не призначений для цивільних.