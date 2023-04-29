Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Він уточнив, що ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту Росії.

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У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою,

– розповів Юсов.

Представник розвідки порадив мешканцям тимчасово окупованого Криму найближчим часом не перебувати поруч з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора.

Окупанти займались розкраданнями

Юсов також додав, що Головному управлінню розвідки відомо про розкрадання, яке здійснювали місцеві окупанти на цьому та інших об'єктах.

Зазначу, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та про інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки та оборони,

– зауважив представник ГУР МО.

Головне про потужну "бавовну" в Севастополі