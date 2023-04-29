Окупанти заявили, що зможуть потушити займання ввечері. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Рівень пожежі – 4 ранг

Окупаційна "влада" Севастополя заявила, що загалом пошкоджено 4 цистерни з паливом – на місці працюють 60 пожежників. Пожежі присудили 4 ранг – найскладніший з усіх можливих. Оскільки обсяг палива великий, займання локалізовували дуже довго. Цистерну, яка горить, заливали піною. Сусідні резервуари, які не загорілися, постійно охолоджують.

Більш ніж через 5 годин після вибуху окупанти відзвітували, що змогли локалізувати займання – відкритого вогню більше не видно. При цьому місцеві служби повідомили, що повністю пожежу планують загасити орієнтовно до 18:00. Щоб пришвидшити процес, окупанти підвезли до місця займання пожежний потяг.

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