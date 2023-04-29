Оккупанты заявили, что смогут потушить возгорание вечером. Об этом сообщают российские СМИ.
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Уровень пожара – 4 ранг
Оккупационные "власти" Севастополя заявили, что в общей сложности повреждены 4 цистерны с топливом – на месте работают 60 пожарных. Пожару присудили 4 ранг – самый сложный из всех возможных. Поскольку объем топлива большой, возгорания локализовали очень долго. Горящую цистерну заливали пеной. Не загоревшиеся соседние резервуары постоянно охлаждают.
Более чем через 5 часов после взрыва оккупанты отчитались, что смогли локализовать возгорание – открытого огня больше не видно. При этом местные службы сообщили, что полностью пожар планируется потушить ориентировочно до 18:00. Чтобы ускорить процесс, оккупанты подвезли к месту возгорания пожарный поезд.
Что известно о "хлопке" в Севастополе
- Около 04:20 29 апреля в оккупированном Севастополе прогремели 2 мощных взрыва. На нефтебазе в Казачьей бухте возник масштабный пожар.
- Россияне признали, что взрывы произошли на объекте, не предназначенном для гражданских. Поэтому можно предположить, что это горючее было предназначено для военной техники. Оккупанты утверждают, что бухту атаковали украинские беспилотники.
- Также местные гауляйтеры сообщили, что никто из людей не пострадал.